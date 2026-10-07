Desde hace unas semanas se confirmó que el actor mexicano Osvaldo Benavides sería el encargado de dar vida a Luis de Llano, en la serie Timbiriche, productor pieza clave en la creación y desarrollo del famoso grupo que marcó a toda una generación.

El histrión es recordado por ser Nandito de la Vega Hérnandez en la telenovela María la del barrio, pero más allá de sus primeros papeles en televisión, ha forjado una amplia carrera en cine y teatro. Conoce su trayectoria a continuación en La Razón.

¿Quién es Osvaldo Benavides, actor que interpreta a Luis de Llano en la serie Timbiriche?

Osvaldo Benavides nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1979; comenzó su carrera artística desde muy joven y se formó en el Centro de Educación Artística (CEA). A lo largo de más de tres décadas de trayectoria es considerado uno de los rostros más reconocidos de la actuación mexicana.

El público lo recuerda por interpretar a Nandito en la exitosa telenovela María la del Barrio, con el que ganó un Premio TVyNovelas, en 1996, en la categoría Mejor Actor Joven. También participó en producciones como El abuelo y yo, Te sigo amando, Lo que la vida me robó, A que no me dejas, Soy tu fan, Monarca y la serie estadounidense The Good Doctor.

Además de su trabajo en televisión, Osvaldo Benavides ha desarrollado su carrera en el cine y el teatro, donde ha participado en películas como La primera noche, Por la libre, La dictadura perfecta y Noche de bodas.

Del mismo modo, ha trabajado como director de proyectos audiovisuales como en el videoclip de “Volver a comenzar”, canción de Café Tacvba, en 2011.

Ahora, Osvaldo Benavides asume el reto de encarnar a Luis de Llano en Timbiriche, la serie que se estrena este 9 de octubre en la plataforma ViX.

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