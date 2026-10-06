Tierra de amor y coraje: ¿De qué novela es remake la serie mexicana?

Este lunes 5 de octubre se estrenó en Las Estrellas la novela Tierra de amor y coraje que retoma la historia de un clásico brasileño y lo renueva para las audiencias actuales en el país con rostros y nombres reconocidos de la televisión mexicana.

¿De qué trata Tierra de amor y coraje?

Tierra de amor y coraje es una telenovela mexicana que fue producida por José Alberto ‘Güero’ Castro para TelevisaUnivision y cuenta con las participaciones estelares de Emmanuel Palomares y Sofía Castro.

La historia se centra en el duro conflicto entre la familia Coraje y el terrateniente Rogelio Barrios, dueño del rancho vecino, debido a la disputa por el acceso al agua del río y la riqueza mineral de la zona.

Juan (Emmanuel Palomares), Jerónimo (Brandon Peniche) y Lalo (Emilio Osorio) enfrentan duras pruebas, traiciones y dificultades financieras, incluyendo las maquinaciones de Rogelio Barrios, quien busca apoderarse de sus tierras. Todo se complica cuando surge una intensa historia de amor entre Juan Coraje y Clara Barrios (Sofía Castro), la hija del hacendado rival.

¿Cuál es la novela original?

La reciente producción mexicana está inspirada en Irmãos Coragem (Hermanos Coraje), una novela brasileña de 1970 protagonizada por Tarcísio Meira, Gloria Menezes, Regina Duarte, Claudio Cavalcanti, Claudio Marzo y antagonizada por Gilberto Martinho.

Este es considerado como el primer gran éxito de la cadena Rede Globo e internacionalizó la telenovela brasileña. A través de los años, han habido diversas adaptaciones de esta producción latina.

Dos años después de la versión original, en 1972, se estrenó la novela mexicana-peruana Hermanos Coraje, que contó con las actuaciones estelares de Jaime Fernández (Juan) Jorge Lavat (Jerónimo) y Fernando Larrañaga (Lalo)y La Actriz Protagonista Julissa (Clara Barros).

También en 1987 en Argentina se estreno Mi nombre es Coraje con Andrés García, Salvador Pineda, Rubén Ballester y Andrea Barbieri. Finalmente, en 1995, Brasil hizo un remake con el mismo nombre de la primera versión y este 2026 se estrenó la nueva versión mexicana.

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