¿De dónde es Emmanuel Palomares, el actor de Tierra de amor y coraje? Edad, estatura y padres

¿De dónde es Emmanuel Palomares, el actor de Tierra de amor y coraje?

Emmanuel Palomares interpreta al personaje principal Juan Coraje en la telenovela mexicana Tierra de amor y coraje. Su papel es el del hermano mayor de la familia Coraje, quien sostiene un caracter fuerte y principios firmes.

Al ser el mayor, sobre él cae la responsabilidad de cuidar de sus hermanos y sacar adelante el rancho de la familia. El actor comparte el protagonismo con Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Osorio.

Su participación en la novela producida por José Alberto “El Güero” Castro y que se estrenó en la TV abierta el pasado 5 de octubre, ha generado mucha curiosidad sobre el origen y otros detalles biográficos del joven histrión.

Edad, estatura, padres y de dónde es Emmanuel Palomares

Emmanuel Palomares nació el 13 de julio de 1990 en Valera, Trujillo. Sus padres se llaman Javier Palomares y Doris Matos; según ha contado el histrión, ellos siempre le apoyaron para buscar nuevas oportunidades como actor.

Paolmares es un actor y modelo venezolano, naturalizado mexicano que comenzó su trayectoria artística en su país y posteriormente, se mudó a México.

A través de los años, ha formado aprte de diversas producciones, al aparecer desde en unitarios tales como Como dice el dicho, hasta formar parte de la webnovela Corazón enamorado que aparecía en la telenovela Antes muerta que Lichita de Rosy Ocampo.

En 2017, interpretó a Uriel Santana, el protagonista juvenil de la telenovela En tierras salvajes, compartiendo créditos con Nerea Camacho, Claudia Álvarez, Cristián de la Fuente, Diego Olivera, Horacio Pancheri y los primeros actores Daniela Romo y César Évora.

En 2018, coprotagoniza la telenovela Y mañana será otro día al lado de Angélica Vale, Alejandra Barros, Diego Olivera y Florencia de Saracho; en 2020, participó en la telenovela Vencer el miedo interpretando al antagonista Rommel Guajardo.

En la actualidad, Emmanuel Palomares se encuentra oficialmente soltero y no ha confirmado una relación sentimental reciente, pues prefiere mantener su vida privada lejos de los escándalos.

En el pasado, ha sido relacionado con diversas personalidades del medio, desde Bárbara López hasta incluso Érika Buenfil. Una de sus relaciones oficiales más sonadas fue su noviazgo con Irina Baeva, que terminó en 2016.

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