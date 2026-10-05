Handa descubre infidelidad de su novio Gio en vivo y lo corre de su casa | VIDEO

Handa, cantante peruana descubre en vivo infidelidad de su novio Gio y lo corre de su casa

Handa, la cantante urbana peruana, se encuentra en medio de un complicado momento personal después de protagonizar una escena inesperada durante una transmisión en vivo a través de la plataforma de TikTok, pues habría encontrado una presunta infidelidad de su pareja, Gio.

Así descubrió Handa que Gio le era infiel

La artista estaba conversando con sus seguidores cuando en medio del live, encontró los mensajes extraños de su novio y no pudo ecvitar romper en llanto frente a la información que según ella, confirmaba que él la había traicionado con otra persona.

Durante una transmisión en vivo que comenzó de manera normal, Hana terminó por enterarse de que su novio Gio (con quien llevaba 8 años de relación) había ido con otra chica a un motel recientemente. Estos mensajes los encontró al abrir una laptop para poner música.

“No puedo creerlo, no puede ser... Sí, se fue a otro lugar... Gio, no puede ser”, dijo llorando por la situación en ese momento, completamente sorprendida. Al parecer, esto ocurrió durante un viaje de él a Chiclayo donde se encontró con una muejr venezolana.

Handa confronta a Gio

La situación escaló porque justo durante la misma transmisión en vivo, apareció Gio y comenzó a discutir con Handa. “Sal de mi casa. No me iré, te vas a ir tu. A la mierda, lo sabía. Ya no impora que borres nada Gio, ya lo vieron todos”, le dijo a su pareja.

“Ya borraste a Soy Diana, todos ya la vimos. La que fue al hotel. Gio, ya no importa, no importa más”, agregó ella hacia su ahora ex novio, mientras que él fingía no entender qué era lo que estaba sucediendo pese a que la información ya había quedado exhibida.

Rápidamente, los seguidores de Handa mostraron su apoyo hacia la artista, destacando que lo mejor que le podía pasar era finalmente dejar esa relación, pues Gio había admitido que en el pasado ya había sido infiel.

Algunas de las reacciones de los Internautas fueron:

“Acabo de ver un vídeo de ella misma diciendo que le perdono varias en el pasado, ella sabe de qué pie cojea”.

“Ya se libró del tipo para bien”.

“Tan bonita, ‘¿cómo le puede ser infiel?"

“Así es el narcisista con el resto es un amor , pero con la pareja , full manipulación”.

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