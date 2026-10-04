Kash Patel, director del FBI, se compromete con su novia Alexis Wilkins, cantante country

El director del FBI, Kash Patel, está comprometido con su novia cantante country, Alexis Wilkins, según anunciaron ambos en una publicación para X e Instagram, este domingo por la noche.

Wilkins, de 27 años, publicó una foto en blanco y negro de ella misma con Patel, de 46 años, mostrando la mano delante de ellos para mostrar su anillo con el pie de foto: “Fui y metí a la policía”. Los dos han estado saliendo desde antes de que Patel asumiera la dirección del FBI en 2025, cuando ella asistió a su juramento.

La cantante country y comentarista política lanzó su álbum debut en 2023. Alexis Wilkins ha estado vinculada a grupos conservadores y escribe en su página web que “honra la tradición country mientras añade relevancia y comentarios actuales.”

Kash Patel, que compartió con sus seguidores la misma foto de Wilkin, ha recibido críticas por usar aviones gubernamentales en viajes que no tienen un propósito conocido o aparente para la aplicación de la ley, incluyendo el uso de un avión del FBI para volar a State College, Pensilvania, para un evento de lucha libre profesional donde Wilkins interpretó el himno nacional.

Las fotos publicadas en redes sociales por Wilkins después mostraban a la pareja sonriendo mientras ella sostenía un cinturón dorado de campeón sobredimensionado. Kash Patel es un abogado y el primer indoestadounidense a cargo del FBI.

Se desempeñó anteriormente como funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asesor principal del Director interino de Inteligencia Nacional y jefe de gabinete del secretario interino de Defensa de Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump.

Alexis Wilkins también acaparó titulares como artista en la Gran Feria Estatal Americana del presidente Donald Trump en el National Mall como parte de America 250, ya que otros artistas se retiraron del evento tras descubrir que no era una celebración apartidista.

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