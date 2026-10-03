La cantante Camila Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada de su segundo hijo durante una emotiva presentación en vivo realizada en Guadalajara, Jalisco.

La intérprete de música ranchera, hija de Alejandro Fernández, compartió la noticia sobre el escenario mientras cantaba un tierno tema. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó una ola de felicitaciones entre sus fans y personalidades del entretenimiento.

Camila Fernández anuncia embarazo en pleno concierto con una emotiva canción | VIDEO

Durante el show de ayer en Guadalajara, Jalisco, al finalizar su interpretación de “Hermoso Cariño”, uno de los temas más representativos del repertorio de su abuelo Vicente Fernández, Camila Fernández sorprendió a su público al anunciar que está embarazada por segunda vez.

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Tras concluir la canción, la artista llevó sus manos al vientre y, visiblemente emocionada, compartió la noticia con el público presente. “¡Estoy embarazada!”, exclamó la cantante ante miles de asistentes, quienes respondieron con una fuerte ovación.

El emotivo momento fue captado en video por varios asistentes y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde acumuló numerosas reacciones y felicitaciones.

Incluso la propia Camila Fernández publicó hace unas horas un video del momento exacto en el que, sobre el escenario, acaricia su vientre y comparte con los asistentes que espera a su segundo bebé junto a su esposo Francisco Barba. “Mi hermoso cariño en camino”, escribió la artista en Instagram junto al clip.

Algunos comentarios fueron:

“¡Felicidades mi niña! ¡Te adoroooooo! ¡Te abrazo pronto!“, escribió la actriz y conductora Angélica Vale.

“Muchas felicidades”, comentó la cantante Lupita Infante.

“Muchísimas felicidades Cami, que llegue con mucha salud y abrazote también al Chivo”, expresó el comediante Mau Nieto.

“Muchísimas felicidades hermosa!”, comentó la conductora Mariazel.

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