¿Qué le pasó a Camila Fernández y por qué fue hospitalizada?

La cantante Camila Fernández fue hospitalizada de emergencia recientemente por una emergencia de salud que preocupó a sus seguidores en redes sociales y al público en general. Te contamos qué fue lo que le pasó.

¿Qué le pasó a Camila Fernández?

De acuerdo con lo que compartió Camila Fernández, todo ocurrió después de una reunión con el dúo Rio Roma, con quien comparte pantalla en el programa Juego de Voces.

Horas después, la artista comenzó a sentir un dolor intenso por el que tuvo que acudir al hospital, donde fue diagnosticada con apendicitis, lo que requería una cirugía de emergencia, por lo que fue ingresada al quirófano para una intervención inmediata.

La famosa decidió compartir lo ocurrido con sus seguidores a través de una serie de publicaciones, en las que resumió el momento con humor en redes sociales.

“Típico un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”, escribió en su cuenta. Por otro lado, su madre América Guinart, confirmó lo ocurrido al escribir en sus redes sociales: “Ya cuidando de mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”, mientras acompañaba a su hija.

Después del procedimiento, la artista informó que la operación fue exitosa y que se encuentra en proceso de recuperación.

Camila Fernández ı Foto: Especial

La apendicitis es la inflamación del apéndice y se considera una emergencia médica, ya que, si no se atiende a tiempo, puede provocar complicaciones graves como infecciones en la cavidad abdominal.

Algunos de los síntomas más comunes son dolor abdominal intenso, náuseas, vómito, fiebre leve y malestar al caminar o moverse. El tratamiento habitual es la cirugía para retirar el apéndice.

Camila Fernández es participante del programa Juego de Voces, donde participa contra su hermano, Alex Fernández, y otros famosos con sus parientes cercanos.