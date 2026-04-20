Filtran video del momento en que atacante dispara contra producción de Sin senos sí hay paraíso

Filtran videos del ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso

El ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento y ahora, se filtraron los videos del momento en que el atacante dispara en contra de la producción.

La tragedia ocurrió el pasado sábado 18 de abril el Parque Nacional Oriental, ubicado en Santa Fe, Bogotá y resultó en tres personas fallecidas; dos miembros del equipo de Sin senos sí hay paraíso y el agresor.

Ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso deja tres muertos ı Foto: Especial

Las dos víctimas fueron identificadas como integrantes de la producción: Eran Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años de edad, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de apenas 18.

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Filtran videos del ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso

En plataformas como X, podemos ver el momento en que ocurre la agresión, cuando un hombre en una chaqueta negra se acerca a alguien recargado en una reja y lo ataca con un objeto punzocortante.

Entonces, comienzan a correr varias personas a la zona en la que ocurría el altercado. Las personas comienzan a movilizarse y minutos después se observa al chico del inicio ensangrentado del pecho y en el suelo.

El hombre logra levantarse pero después de un rato se queda tumbado en el sitio, aunque aún consciente. Es entonces que ya vemos a varias personas más e incluso un auto, aunque no se muestra el paradero del famoso.

Filtran videos del ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso ı Foto: Especial

En otro video filtrado, se puede ver el momento en que capturaron al agresor, quien también falleció en aquel momento y fue identificado posteriormente como Josué Cubillos García.

Se puede observar a un sujeto tumbado en el suelo, mientras que un policía lo atiende con la intención de detenerlo y llevarlo a la justicia tras el ataque que dejó un saldo de dos muertos.

Varios de los actores principales de Sin senos sí hay paraíso no se encontraban en el set de grabación durante el ataque, pero ya se han sumado a las muestras de condolencias por la pérdida de los técnicos colombianos.