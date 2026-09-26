Aunque el jueves circularon en redes sociales las primeras imágenes de la boda de Dove Cameron y Damiano David en Montalcino, Italia, donde la cantante causó emoción al lucir un elegante traje sastre blanco, se trató de su primer look, pues dicha ceremonia fue por el civil

Este fin de semana Vogue reveló el vestido de novia que la también actriz estadounidense eligió para su ceremonia principal en la Toscana. Se trata de un diseño exclusivo de Maison Valentino, creado por Alessandro Michele, que combina elegancia, sencillez y un toque celestial que robó varios suspiros entre los fans.

Dove Cameron deslumbra con vestido de novia Valentino para su boda con Damiano David | FOTOS

El vestido que Dove Cameron eligió para su boda con Damiano David, en Italia, fue confeccionado en seda blanca con escote strapless y corset que acentúa su cintura, se acompaña de un velo de tul de seda de cuatro metros, bordado a mano con constelaciones de diminutos cristales y abalorios.

Este detalle hace referencia a su segundo nombre, Celeste, y refuerza la idea de un diseño “celestial”. Dove lo explicó en una entrevista a Vogue, durante la prueba final del vestido, en Roma: “Mi nombre es Celeste y quería algo celestial, algo muy único. Ellos crearon esta obra de arte, este velo es tan especial”.

Vogue compartió además imágenes de las zapatillas blancas Valentino Garavani, grabadas con la frase “Dove & Damiano” junto a unos alcatraces, que forman parte del atuendo nupcial de Dove Cameron.

Además, el medio publicó un video donde la intérprete se emociona hasta las lágrimas durante la última prueba en Roma, debido a la ausencia de su madre, su abuela y su hermana. Luego, Dove Cameron le pide a su equipo que la enlacen en videollamada con su familia, quienes le lanzan cumplidos, también en llanto.

“No hay nada mejor que el sello de aprobación de mamá y la abuela”, escribió la revista en Instagram.

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