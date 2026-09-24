El romance entre Damiano David, vocalista de Måneskin, y la actriz y cantante Dove Cameron inicia un nuevo capítulo, lo que atrajo la atención de miles de personas de todo el mundo.

La pareja, que se conoció en 2022, decidió unir sus vidas en una ceremonia íntima en la Toscana, la cual se convirtió en uno de los eventos más comentados del espectáculo internacional. En redes sociales ya circulan las primeras fotos de la boda y en La Razón te las mostramos.

Damiano David y Dove Cameron se casan en Italia y estas son sus primeras FOTOS como marido y mujer

El jueves 24 de septiembre de 2026, Damiano David y Dove Cameron salieron del Ayuntamiento de Montalcino, en Siena, tras darse el “sí, quiero”. Cientos de personas vieron a la pareja saliendo del lugar, acompañados de algunos fotógrafos.

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Ambos eligieron trajes sastre en color blanco, un detalle que destacó su habitual estilo sofisticado y moderno. La cantante y actriz complementó su atuendo con un ramo de alcatraces blancos, también conocidos como calas o lirio de agua.

New photos of the newlyweds Damiano David and Dove Cameron 🤍 pic.twitter.com/y2LF8ikAzH — sam🐾🍒🍷 (@wickedlydovee) September 24, 2026

Las primeras imágenes muestran Damiano David y Dove Cameron sonrientes y tomados de la mano. En otras fotos los recién casados están abrazados y besándose, luego abordaron un auto convertible color beige.

damiano david & dove cameron are married!!! pic.twitter.com/mOEApn1nYO — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) September 24, 2026

La boda de la actriz y el catautor llega después de que anunciaran su compromiso el pasado 6 de enero de 2026, cuando Dove Cameron compartió en Instagram un carrusel de fotos con Damiano y escribió: “Mi parte favorita de estar vivo. Feliz año nuevo”.

En esas imágenes, ambos lucían anillos diseñados por Alessandro Bernini, joyero de la maison Bernini High Jewelry.

Damiano David y Dove Cameron se comprometen, reportan ı Foto: IG @dovecameron

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la celebración posterior, los fans pudieron compartir la felicidad de la pareja al presenciar su felicidad al salir del Ayuntamiento de Montalcino, en Siena, Italia.

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