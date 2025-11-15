Damiano David cancela show en el Corona Capital; ¿quién lo sustituye?

Damiano David, vocalista de Måneskin, canceló su presentación este sábado en el Corona Capital por una fuerte gripa, informó el cantante en sus redes sociales esta tarde.

“Llevo mucho tiempo deseando volver a México y estar en el Corona Capital. Despertarme hoy con una gripe fuerte ha sido muy desagradable”, dijo Damiano David, quien iba a presentar por primera vez su proyecto en solitario en el Corona Capital.

Damiano David dijo que no estaba en condiciones de presentarse en el escenario Doritos a las 19:10 horas.

“A pesar de intentarlo hasta el último momento, no estoy en condiciones de actuar esta noche. Me duele muchísimo perderme el concierto de Corona Capital esta noche”, expresó, y agradeció la compresión de sus fans.

“Volveré pronto. Los quiero a todos”, comentó el intérprete.

¿Quién ocupa el lugar de Damiano David en el Corona Capital?

En lugar de Damiano David, ahora en el Corona Capital se presentará en ese horario, la cantante francesa Jehnny Beth.

Se espera que Jehnny Beth cante temas como “Out of My Reach” y “Broken Rib”.