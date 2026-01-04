¡Se viene boda! Damiano David y Dove Cameron confirman compromiso con tiernas FOTOS

Damiano David y Dove Cameron se van a casar. La pareja dio a conocer que tras dos años de relación, se encuentran comprometidos y todo parece indicar que desean llevar a cabo su boda este 2026, lo que ha emocionado a millones de fans alrededor del mundo.

Dove Cameron y Damiano David se comprometen

Fue a través de sus cuentas de Instagram que Dove Cameron y Damiano David publicaron una serie de fotos donde los podemos ver muy enamorados mientras se miran con cariño con un hermoso fondo de luces detrás de ellos.

“Será un hermoso año”, escribió el cantante, mientras que en su cuenta, la artista dijo “mi parte favorita de estar viva, feliz año nuevo” y en ambas descripciones, ambos colocaron el emoji de anillo de compromiso.

TE RECOMENDAMOS: Viral Gabriela Spanic posa con la bandera de Venezuela y desata una ola de memes

Ella luce una chaqueta de peluche color café, un vestido rojo y su cabello castaño levantado con una pinza clara, además de unos grandes aretes estilo hoops. Por su parte, él lleva una camisa blanca con chaleco café y corbata amarilla.

En el resto de las fotos, la pareja destaca el anillo de Dove que lleva en el dedo anular y se trata de una piedra cuadrada y bastante grande que se encuentra rodeada de un halo de piedras más pequeñas.

Desde octubre, ya habían sospechas sobre planes de boda de la pareja, después de que en dicho mes captaran a los novios en Sidney, con Dove luciendo un brillante anillo en el dedo anular.

the newly engaged couple, dove cameron & damiano david recently in sydney ‹𝟹 pic.twitter.com/iz9p9sRbXX — 𝓕avs (@favspopculture) October 30, 2025

En octubre, la joyera británica Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso y bodas en Lorel Diamonds, explicó que la piedra preciosa parecía tener entre 3 y 4 quilates. “Los diamantes de corte cushion son una opción romántica, conocidos por sus esquinas suaves y redondeadas y su aspecto de inspiración vintage”, señaló.

Se estima que el anillo que le dio Damiano a Cameron podría costar más de 300 mil dólares si el diamante es natural y de calidad excepcional.

La pareja se conoció en los MTV Awards 2022 y tras el primer cruce, siguieron coincidiendo al ambos formar parte de la industria musical. “Ambos veníamos de situaciones en las que habíamos sido muy dañados y somos personas muy sensibles. Cuando nos conocimos, no estábamos buscando nada”, explicó Dove Cameron en el pasado.

La relación se hizo publica en septiembre del 2023 y fue en febrero del 2024 que debutaron juntos en una alfombra roja en la Pre-Grammy Gala organizada por Clive Davis, donde Dove Cameron y David Damiano demostraron al mundo que su relación iba en serio.