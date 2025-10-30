Damiano David y Dove Cameron se comprometen tras dos años de noviazgo, reportan

El cantante italiano Damiano David, líder de la banda Måneskin y ahora enfocado en su carrera como solista, ha sorprendido a sus seguidores al comprometerse con su novia, la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron, conocida por su papel en la serie de Disney Channel Liv & Maddie y por su exitosa trayectoria musical.

La increíble noticia llega luego de que la pareja cumpliera dos años de relación el pasado 9 de octubre. La famosa compartió una publicación donde describió su noviazgo con el intérprete como “los mejores dos años” de su vida.

Aunque Damiano David y Dove Cameron aún no han hecho una confirmación oficial sobre su compromiso, la pista más evidente para los fans fue un anillo de diamante de gran tamaño que la actriz lucía en su dedo anular durante un paseo por las calles de Sídney, ciudad donde el italiano se encuentra realizando actuaciones como parte de su gira mundial.

Las imágenes los muestran juntos abrazados, tomados de la mano y con ese anillo, lo que ha desatado la especulación de una boda. Según el portal TMZ, la pareja se habría comprometido recientemente, lo cual queda respaldado por esas primeras fotografías del impresionante anillo que Damiano David le habría regalado a su novia Dove Cameron para pedirle matrimonio.

Los seguidores de los cantantes esperan con ansias la confirmación del compromiso que llega luego de dos años de noviazgo.

La historia de amor entre Damiano David y Dove Cameron

La historia sentimental entre Dove Cameron y Damiano David inició con un breve encuentro público en los MTV Video Music Awards de 2022, cuando ambos estaban nominados en la categoría Mejor Artista Revelación. Sin embargo, fue hasta finales de 2023 cuando su relación fue más allá de una amistad.

En los VMAs de 2023, los famosos volvieron a coincidir y Damiano invitó a Dove a su concierto en el Madison Square Garden, en Nueva York.

En febrero de 2024, durante la Gala de Clive Davis, previa a los Premios Grammy, la pareja hizo su primera aparición en la alfombra roja. Esta escena fue la confirmación de su noviazgo, pese a que los artistas evitaron dar declaraciones al respecto en ese momento.

Dove Cameron y Damiano David han compartido mensajes de afecto y celebraciones significativas a lo largo de su relación. Como en octubre de este año, cuando la exactriz de Disney Channel publicó una emotiva dedicatoria al cantante por su segundo aniversario juntos, describiéndolo como “los dos mejores años de mi vida”.