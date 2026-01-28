Así le propuso matrimonio Damiano David a Dove Cameron: ‘Lloré tanto’ | VIDEO

El compromiso entre Damiano David y Dove Cameron ha generado emoción entre los fans de los cantantes, pues se trata de uno de los romances más aplaudidos del espectáculo americano. Si bien fue desde octubre del 2025 que llevan la sortija, apenas en enero del 2026 confirmaron los rumores.

Así fue como Damiano David le propuso matrmonio a Dove Cameron

En una entrevista con Jimmy Fallon, Dove Cameron dio algunos detalles sobre su compromiso con Damiano David y porqué decidieron dar la noticia a los tres meses de que las especulaciones comenzaran a surgir por unas fotos de paparazzi donde ella llevaba su anillo.

“Será un hermoso año”, escribió el cantante al confirmar los rumores, mientras que en su cuenta, la artista dijo “mi parte favorita de estar viva, feliz año nuevo” y en ambas descripciones, ambos colocaron el emoji de anillo de compromiso.

Sobre el compromiso, la cantante reveló: “Fue un día que no podría haber previsto”, adelantó antes de contar que estaban empacando en su casa y ella estaba en un momento donde no sabía muy bien qué llevar o hacer.

Fue entonces que él se le quedó viendo mientras que ella seguía corriendo por la casa mientras pensaba en si algo le faltaba por hacer antes del vuelo a Australia que tenían que tomar.

“Olvidé cómo funcionar por un minuto, mi cerebro se partió en dos y salí a la sala de estar. Él tenía algo en la mano y dijo ‘sé que algunas chicas quieres pétalos de rosa, quizás esperabas algo grande, pero nuestra vida es tan grande y llena de altos públicos que no hay romance en eso para nosotros’”, comenzó.

Damiano siguió: “‘Quería hacerlo aquí en nuestra casa porque quiero lavar platos, lavandería, hornear juntos, a ti en tu playera enorme. Esta es la vida que elegí y espero que elijas lo mismo, ¿te casarías conmigo?’“, fue el discurso del famoso, de acuerdo con Dove.

“Lloré tanto, desde el momento en que lo vi ahí parado”, admitió la actriz, quien contó que planeaban no revelar su compromiso, pero que durante su primer día comprometidos en Australia, un paparazzi logró tomar fotos donde se veía el anillo de la joven.

Contó: “Salimos a comer con amigos y los paparazzi nos encontraron el primer día con nuestros anillos. No planeabamos anunciarlo, pero de pronto todo el mundo lo sabía [...] Lo anunciamos más tarde para que las cosas se calmaran”, explicó.

Las redes sociales estallaron por los detalles de la pedida de mano de Damiano David a Dove Cameron, celebrando el romance detrás de un gesto realizado en la intimidad de la casa y con un discurso en el que pide que se acompañen en el día a día. Te dejamos algunas reacciones:

"Así hasta yo lloré, que lindos son Damiano y Dove“.

“Creo que ambos son el standard, ella por no exigir un show para la propuesta y el haciéndolo cuando le nació del corazón, como amo a esta pareja“.

“Damiano es el estándar”

“Qué preciosa pedida, tan íntima y especial”.

"Amo como lo cuenta Dove, con tanta felicidad y amor. Sin duda son el uno para el otro“.