¿De dónde es Angel Quintero, el atleta que ganó Habilidad Física 100 México?

Habilidad Física 100 llegó a México, y entre varios perfiles bastante fuertes para ser el ganador de la primera edición de esta competencia en el país, Angel Quintero logró llevarse el triunfo.

En este concurso se midió la fuerza de cien competidores y competidoras con distintas trayectorias dentro del mundo deportivo que bucaron ser el atleta definitivo de país durante nueve episodios.

El reto tenía personas conocidas por su desempeño en el deporte como luchadores, atletas de alto rendimiento, bomberos, miembros del ejército y hasta creadores de contenido.

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En esta serie que se estrenó el pasao 16 de septiembre, se midió la fuerza y habilidad de los 100 participantes, pero solamente Angel Quintero logró ser el primer atleta definitivo en México que logró ganar los impresionantes retos físicos a los que se enfrentó.

¿De dónde es Angel Quintero?

Angel Quintero, el primer ganador de Habilidad Física 100 México, recientemente compartió un video en sus redes sociales para que sus nuevos seguidores puedan conocer más detalles sobre él.

Angel Quintero; el corredor de obstáculos de 38 años de edad que se enfrentó a los 99 competidores dentro del programa, es originario de Naucalpan, Estado de México, y comenzó su carrera deportiva hace más de 20 años.

Cuenta con experiencia en carreras de pista de mil 500 metros planos y 3 mil metros steeple chase, carreras de montaña, y dentro de la competencia de carreras de obstáculos Spartan Race.

En sus redes sociales, Angel Quintero comparte sus entrenamientos y competencias, y destaca ser el cuarto lugar de Spartan World, en número 1 de de los Pan Americanos y en dos ocaciones de los Norteamericanos, el número 87 dentro de los podios de Spartan Elite, y el número 12 en el podio de hyrox.

Los reconocimientos que ha logrado obtener Angel Quintero durante su trayectoria como atleta profesional lo llevaron a ser quien se llevó el premio de 3 millones de pesos que ofrecía Habilidad Física 100 México.

Además de ser un gran deportista, Angel Quintero compartió que es padre de un niño que actualmente tiene un año y 5 meses, que está casado y que actualmente se dedica a participar en competencias de hyrox.

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