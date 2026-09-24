La primera temporada de Habilidad Física 100: México en Netflix ha cautiva al público y con ello ha puesto bajo los reflectores a atletas de distintas disciplinas. Entre ellas destaca Jazmín Lira, quien se convirtió en una de las participantes más comentadas por su desempeño y por su fuerza física.

Conoce quién es, de dónde es originaria, su edad y a qué se dedica esta impresionante fisicoculturista.

¿Quién es Jazmín Lira de Habilidad física 100: México, es hombre o mujer?

El nombre completo de la atleta que participa en Habilidad física 100: México es Jazmín Josefina Lira Flores, y es originaria de Saltillo, Coahuila; nació el 2 de abril de 1989. Tiene 37 años y mide 1.58 metros.

Su trayectoria en el fisicoculturismo comenzó a los 14 años, cuando inició sus entrenamientos, y a los 18 ya competía en torneos. En 2018 ganó el Clásico Mister México en la categoría Women’s Fitness y en 2019 obtuvo su carnet profesional tras el Monterrey Bodybuilding, lo que le permitió competir internacionalmente.

Además de su carrera deportiva, Jazmín Lira estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Durango y se especializó en Nutrición Deportiva.

En redes sociales Jazmín Lira comparte rutinas, competencias y momentos personales con sus fans; en Instagram acumula más de 39,400 seguidores, mientras que en TikTok y Facebook también recibe apoyo constante.

En Habilidad Física 100: México, reality de Netflix, Jazmín se convirtió en una de las pocas mujeres que avanzaron a las últimas etapas, demostrando que la fuerza y la resistencia no dependen del género. Aunque algunos usuarios han especulado sobre su identidad, lo cierto es que Jazmín se presenta y se reconoce como mujer.

Actualmente Jazmín Lira se ha vuelto un referente del fisicoculturismo femenino en México, además de inspirar a nuevas generaciones de atletas a prepararse y a romper estereotipos.

Te puede interesar: