En los últimos meses, el nombre de Yamileth Novaly ha ganado gran visibilidad en redes sociales, donde actualmente es una de las creadoras digitales más comentadas en México, pues tiene más de 2.5 millones de seguidores.

Su belleza y su presencia constante en plataformas como TikTok e Instagram han despertado curiosidad sobre su edad, origen y trayectoria. Descubre en La Razón quién es esta joven y cuáles son sus videos más virales.

¿Quién es Yamileth Novaly? De dónde es, edad, fotos y video más viral

El nombre real de Yamileth Novaly es Yamileth Carrillo, y según la biografía publicada en su cuenta de Instagram, tiene 19 años y es originaria de Guadalajara, Jalisco, México. En esta red social acumula más de 392 mil seguidores, donde comparte fotografías y momentos de su vida cotidiana, así como viajes y paseos.

En TikTok, donde puede encontrarse bajo el usuario @yamileth.tht, su popularidad es aún mayor pues suma más de 2.5 millones de seguidores y alrededor de 145.8 millones de Me Gusta, cifras que reflejan el alcance de sus videos. Además, publica contenido exclusivo en la plataforma de paga Fanova.

Videos más virales de Yamileth Novaly

Una de las publicaciones de Yamileth Novaly con más alcance en TikTok, con 1.1 millones de reproducciones, es donde aparece la foto de un auto viejo y empolvado en la que escribió “Cómo se siente llevar ropa ancha cuando tienes un cuerpazo”, otra imagen en la que luce un conjunto de pants color rosa y una foto en la que aparece con un top y pantalón de mezclilla, mostrando un abdomen definido.

Otro video viral de la creadora de contenido es uno en el que luce un top rojo con la leyenda “México”, mientras baila, que fue publicado en julio de este año, en el marco del Mundial de futbol. El clip tiene 1.4 millones de reproducciones y mil comentarios.

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