Recientemente murió César Hurtado, actor que dejó huella en cine, teatro y televisión en producciones como Vencer la culpa y Pacto de sangre.

Su partida fue confirmada el miércoles 23 de septiembre por la agencia Elevate, anuncio que generó conmoción entre colegas y seguidores que lo recordaban por su talento y carisma. Además, su pareja compartió un emotivo mensaje de despedida para el histrión.

Muere el actor César Hurtado

La noticia de la muerte del actor César Hurtado fue compartida por la agencia que lo representaba, a través de un mensaje en redes sociales. En el comunicado se leyeron palabras de profundo afecto: “Decidiste adelantarte porque Dios te llamó para el mejor proyecto que tenía para ti. Ni callback tuviste que hacer. Así de grande eres”.

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El texto, escrito por su amigo Luciano, destacó además su calidad humana: “Era muy agradable estar a tu lado. Transmitías paz y buena onda… No hay respuestas, aunque sé que todos las buscamos”.

El anuncio provocó una ola de mensajes de condolencias en plataformas digitales, donde compañeros de profesión y admiradores resaltaron la bondad y el legado artístico de César Hurtado.

Además, su novia Aketzaly Verástegui, también actriz, compartió un emotivo mensaje de despedida para César Hurtado en Instagram.

“El amor de mi vida, mi Raziel precioso, estos somos tú y yo por la eternidad. No hay más. Aquí te tengo y tú siempre me tendrás. Te amo te amo te amo, y claro que soy tu esposa, claro que envejeceremos juntos, claro que nos acompañaremos toda la eternidad. Te amo tanto mi crepita”, escribió junto a un video en el que aparecen bailando juntos en los pasillos de un supermercado.

¿De qué murió César Hurtado, actor de Televisa?

César Hurtado era originario de Veracruz, México. Destacó en producciones de Televisa como Vencer la culpa y Pacto de sangre. Además, participó en películas como Sobriedad, me estás matando, Venganza póstuma y Man on Fire.

Hasta el momento, la agencia Elevate no ha detallado la causa oficial de su fallecimiento. No se ha confirmado si el actor padecía alguna enfermedad o si existió una circunstancia específica que derivara en su muerte.

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