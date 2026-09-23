“Me muero de miedo”: Joy sigue camino sin su hermano

La historia de Jesse & Joy cambió de rumbo. Joy Huerta confirmó que su hermano Jesse dejará el proyecto después del 5 de diciembre y, aunque aseguró que respeta su decisión y que siempre lo apoyará, reconoció que la nueva etapa le provoca miedo.

Apenas 20 minutos antes de que el anuncio se hiciera público por parte de Jesse a través de sus redes sociales, en el que confirmó una pausa del grupo para enfocarse en su salud mental y su familia, la cantante supo que tendría que continuar sin su compañero de más de dos décadas. El primer gran reto será el 6 de diciembre, cuando suba al Auditorio Nacional con la gira ¿Con quién se queda el reno?

“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir con ustedes”, dijo Joy durante la conferencia en la que no ocultó la conmoción que le provoca una separación que, hasta hace unos días, no formaba parte de sus planes.

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La cantante insistió en que no conoce todos los motivos de su hermano y que no pretende hablar por él. “Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo. Yo no puedo hablar por él”, explicó.

ME ENCANTARÍA darle palabras al público de consuelo, las mismas que no tengo. Yo sigo procesando y creo que es algo que navegaremos juntos, ustedes y yo”, Joy, cantante ı Foto: Especial

La noticia, sin embargo, no modifica su manera de entender lo que han construido. La cantante recordó que Jesse & Joy nació como un proyecto entre hermanos, pero con el paso de los años se convirtió en algo más grande para quienes los han acompañado.

“Hace un poco más de 20 años, Jesse & Joy se convirtió en algo mucho más grande que mi hermano y que yo; en algo de ustedes, en parte de la historia de nuestro público, en parte de sus vidas, de sus amores, de sus pérdidas, de sus familias”, expresó.

Por eso decidió continuar. No como una sustitución de Jesse, sino una forma de mantener vivo un proyecto del que también se reconoce parte. “Amo profundamente a mi hermano. Siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso”, afirmó. Después agregó: “Pero también amo profundamente a mi público y lo que yo he construido a lo largo de 20 años”.

El calendario inmediato permanece en pie. Jesse cumplirá con sus compromisos hasta el 5 de diciembre y, un día después, Joy estará en el Auditorio Nacional como parte del tour ¿Con quién se queda el reno?, espectáculo que nació como una celebración de la temporada decembrina y ahora adquiere una dimensión distinta.

Dejó abierta la puerta para que su hermano pueda regresar cuando esté preparado. “El micrófono siempre estará disponible y listo como siempre lo ha estado para el momento en el que él esté listo, sea hoy, sea mañana o en el momento en el que sea”, señaló.

La cantante también habló del equipo que ha permanecido junto a ellos durante más de 20 años. Continuar, explicó, implica reconocer el trabajo de quienes han dedicado buena parte de su vida a ese proyecto.

“Continuar quiere decir que estoy honrando a mi público, a la gente que también trabaja conmigo y ha dejado su vida por el grupo por las últimas dos décadas”, sostuvo.

Para Joy, el proceso tiene características de duelo. “Hay canciones que escribimos juntos que a veces me están llegando más a mí que al público en estos días”, confesó.

Los planes de 2027 también permanecen en el horizonte. Explicó que el calendario ya estaba lleno y que su intención es mantenerlo.