Edith Márquez rinde homenaje a Juan Gabriel

LA CANTANTE Edith Márquez llevará a su nueva gira Eternos e inolvidables un repertorio en el que rendirá tributo a dos de sus grandes referentes de la música: Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

La intérprete, quien regresa al Auditorio Nacional el 22 de octubre, adelantó que incluirá canciones de ambos artistas que anteriormente no había interpretado en sus conciertos, como parte de un espectáculo que también recuperará éxitos que han marcado sus casi tres décadas como solista.

“Siempre he admirado profundamente a Rocío Dúrcal y a Juan Gabriel”, afirmó al explicar que este año se cumplen 20 años de la partida de la intérprete y 10 de la de El Divo de Juárez.

El Dato: LA GIRA ya suma nueve fechas confirmadas entre México y EU, incluida su octava presentación en el Auditorio.

“Voy a incluir canciones nuevas de ellos, nuevas para mi concierto, en donde evidentemente la gente va a gozar mucho porque son temas que siempre he querido cantar”, señaló.

La intérprete mexicana recordó además el espectáculo que realizó durante la pandemia, las canciones que siempre ha querido cantar, en las que exploró temas que deseaba llevar a su repertorio. Aseguró que ahora retomará esa idea con nuevas interpretaciones.

El concepto de Eternos e inolvidables también tiene un significado personal para Edith Márquez, quien explicó que el título está relacionado directamente con la conexión que mantiene con sus seguidores.

“Mi público es eterno e inolvidable para mí porque tengo tanto tiempo de cantarles que se volvieron eternas e inolvidables mis canciones”, dijo.

Para la cantante, regresar una vez más al Auditorio Nacional representa la continuidad de una carrera que ha tenido momentos de triunfo y dificultad: “Lo que cuesta trabajo, es algo de lo cual uno disfruta mucho más cuando lo logra”.

La cantante de “Mi error, mi fantasía“ reconoció que su manera de interpretar también ha cambiado con los años y con las experiencias que ha vivido.

“No es lo mismo, yo me escucho cantar en mis primeros discos y nada que ver con la interpretación que hoy puedo tener como solista”, dijo.

Esa evolución, explicó, está relacionada con su crecimiento personal: “Han pasado muchas cosas, vas creciendo, evolucionando como persona, estamos en constante cambio”.

Edith Márquez habló sobre la Inteligencia Artificial y su presencia cada vez mayor en la creación musical. Aunque reconoció que representa un avance importante, consideró que existen riesgos, particularmente cuando sustituye procesos creativos.

“Le voy más a la autenticidad y a la creatividad del propio autor y del propio productor. Así ayuden a otras tareas, las letras deben tener alma”, comentó.