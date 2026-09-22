Joy de Jesse & Joy llora al hablar de la separación de la banda y anuncia que seguirá sola | VIDEO

Joy de Jesse & Joy en conferencia en el Auditorio Nacional tras el anuncio de la salida de su hermano de la banda por motivos personales.

El pasado 15 de septiembre, Jesse del dueto mexicano Jesse & Joy reveló que se separaba de la agrupación por cuestiones personales, pese a que mantendrá sus compromisos laborales como conciertos pendientes.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, se sinceró el hermano de Joy Huerta a través de un comunicado en sus redes sociales.

Joy de Jesse & Joy llora al hablar de la separación del dueto

Durante una rueda de prensa con motivo de un futuro concierto en el Auditorio Nacional, Joy Huerta se enfrentó a la prensa sin su hermao, quien la dejó plantada en el recinto.

En ese sentido, la mujer reveló que ella no supo sobre la decisión de su hermano hasta 20 minutos antes de que la noticia se hiciera oficial.

“Yo me enteré 20 minutos antes que ustedes”, admitió la cantante al borde del llanto, “sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, señaló.

Con lágrimas que no puede contener, Joy habla ante la prensa sobre la separación del dueto. Asegura que ella se enteró 20 min antes de la decisión de su hermano. Ella seguirá con la gira esperando que Jesse llegue a su lugar. (@jesseyjoy)



📹: Carlos Aguillón #JesseYJoy… pic.twitter.com/8rYLqYbIvt — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 22, 2026

“Respeto su decisión, pero también amo profundamente a mi público”, señaló. “Han sido días muy difíciles de asimilar, pero yo decido continuar”, admitió y agregó “me muero de miedo”. También aclaró que mantendrá el micrófono de su hermano encendido para cuando decida él volver.

“No esta aquí la persona con la que construí todo esto. Y no esté la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para, para la persona que esté ahí”, señaló al decir que seguirá con el proyecto por si sola.

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