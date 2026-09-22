‎Sabor a ti: ¿Quién es el elenco de la nueva telenovela y quiénes son los villanos?

La productora Lucero Suárez regresa a la pantalla chica con Sabor a ti, una historia de vinos, secretos familiares y amor entre viñedors. La telenovela comenzó su transmisión este 21 de septiembre a las 20:30 horas por Las Estrellas y próximamente estará disponible en ViX.

Elenco de la telenovela Sabor a ti

Este es el elenco de la telenovela Sabor a ti:

Eva Cedeño es Ángela Herrera

La ingeniera agrónoma y enóloga llega a Montealegre para conocer a su abuela Rosa antes de su muerte, donde descubre que su familia fue despojada del secreto que convirtió a su vino en el mejor de la región. Ella está decidida a enfrentar a quien sea necesario y aunque trata de encontrar un refugio en Tomás, su verdadero amor es Mariano, por quien luchará hasta las últimas consecuencias.

Mario Morán es Mariano Romero

Mariano es un hombre noble y trabajador, el empleado de mayor confianza en el viñedo de la familia de Ángela. Aunque creció con Lucero, quien cree que es el amor de su vida, la llegada de Ángela transforma sus ideas.

Ara Saldivar es Lucero Camacho

Una joven invidente, noble, amorosa y sensible, desde la infancia mantiene una relación cercana con Mariano, quien para ella es el gran amor de su vida. Es por su personalidad que a pesar de sus diferencias con Ángela, no duda en ayudarla y protegerla.

El resto del elenco se conforma de la siguiente manera:

Juan Diego Covarrubias

Cynthia Aparicio

Eduardo Santamarina

César Évora

Erika Buenfíl

Nuria Bages

Alejandro Ibarra

Oscar Bonfiglio

Daniela Álvarez

Lisset

Rodrigo Vidal

Armando Hernández

Regina Villaverde

Ana Karen Parra

Edsa Ramírez

Arturo Carmona

Sachi Tamashiro

Palmeira Cruz

Federico Espejo

¿Quiénes son los villanos de Sabor a ti?

El principal villano de la telenovela es interpretado por el actor Juan Diego Covarrubias, quien da vida a Tomás Sarmiento. Es el antagónico principal de la historia. Se le describe como un “villanazo” camaleónico, muy humano pero marcado por heridas del pasado y resentimientos familiares, cuyo objetivo principal es impedir la felicidad de los protagonistas.

También Cynthia Aparicio es villana en el papel de Isabel Mandujano. Participa como una de las villanas de la historia, un personaje fuerte, caprichoso y seguro de sí mismo que forma parte central del triángulo amoroso con los protagonistas.

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