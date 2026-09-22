‎¿Quién es Hernán Bloquero, el hombre acusado de acosar a Sofía Gonet, ‘La Reini’?

Después de que Homero Pettinato revelara que fue amenazado de muerte por un hombre y que su ex novia Sofía Gonet ‘La Reini’ contara que ha sido acosada por el sujeto durante 10 años.

Fue en una entrevista con Yanina Latorre en el programa SQP, de América que la joven habló de como el hombre la buscó antes de que ella fuera famosa. “Me da mucho miedo”, expresó la influencer al referirse a la situación, antes de explicar que sí planea realizar una denuncia contra el sujeto.

📣 Sofía Gonet habló sobre su stalker: "Me viene acosando desde hace diez años"



🚨 Homero Pettinato recibió una amenaza de muerte en vivo durante su programa en Olga. Contó que un hombre llamado "Hernán Bloquero" se presentó en el estudio y le hizo un gesto violento desde la… pic.twitter.com/TZKvqKQxh4 — Filo.news (@filonewsOK) September 22, 2026

‎¿Quién es Hernán Bloquero?

Hernán Bloquero es el pesudónimo que utiliza el hombre que es investigado por acosar a Sofía Gonet y haber amenazado de muerte a Homero Pettinato. De momento, se desconoce cuál es su nombre real.

Se deduce que no es el único perfil del sujeto, quien podría estar intimidando a la creadora de contenido desde varios ángulos. Según explicó Pettinato, Bloquero tiene una fuerte admiración por Sofía Gonet, influencer conocida como “La Reini”.

El origen de las amenazas, según el conductor, estaría relacionado con la relación sentimental que mantuvo con Gonet, a quien el sujeto ha acosado de manera constante desde hace tiempo.

Este es el enfermito fanático de la reini (Sofía Gonet) que quiere matar a Homero Pettinato (por haber tenido una relación con ella) y que lo amenazó en vivo mientras Homero transmitía para OLGA.

Que miedo! pic.twitter.com/Je4TXtYMRJ — Pameluz🇦🇷 (@pameluz999) September 21, 2026

El público en redes sociales ha destacado que en el perfil del sujeto, hay historias destacadas que muestran varios tatuajes de Sofía, incluidos diseños inspirados en su rostro, sus ojos, su nombre y su fecha de nacimiento.

Incluso, hay uno de ellos que presentó como un homenaje a la famosa y se estima que el hombre tiene unos ocho tatuajes relacionados con la mujer.

“Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet”, afirmó Pettinato durante su programa de streaming.

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