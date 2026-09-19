¿Quién es Marissa Ayers, modelo, influencer, ring girl y pareja de una estrella de la NFL?

Marissa Ayers se ha robado los reflectores en el inicio de la temporada de la NFL. La influencer de 23 años gana protagonismo por su presencia en los estadios y su romance con Jaxson Dart, quarterback de los New York Giants, a quien visita cada que tiene oportunidad.

Marissa Ayers es una influencer de 23 años que mantiene una relación con la estrella de la NFL, según reportes, desde octubre de 2025, pero que se hizo de conocimiento público en enero de 2026. Sumado a su noviazgo con el mariscal de campo de los Gigantes, Ayers es una reconocida influencer que tiene más de 2 millones de seguidores en sus redes principales. En Instagram supera el medio millón de seguidores y paso los 1.5 millones en TikTok.

¿Quién es Marissa Ayers?

Marissa Ayers es originaria de Georgia, en donde estudió comunicación en la Universidad de Alabama. También fue porrista y a la par empezó con su presencia en redes sociales. El paso eventual fue crear contenido y posteriormente se hizo modelo, logrando colaborar con marcas como L’Oréal, Lancôme, Revolve y SKIMS, la empresa de la socialité Kim Kardashian.

Ayers también ha sido contratada como ring girl, la chica que sostiene los cartones con el número de round en peleas de boxeo En este rubro ha trabajado con la promotora de Jake Paul, Most Valuable Promotions. Ganó notoriedad en la pelea entre Katie Taylor y Amanda Serrano en el Madison Square Garden en julio en 2025.

Cuando hizo pública su relación con el mariscal de campo de los New York Giants, ambos empezaron a salir a eventos sociales. Incluso Jaxson Dart acompañó a la influencer a la pasarela de la Miami Swim Week y aparecieron juntos en la alfombra roja NFL Honors en febrero de este año.

Ayers se ha convertidor en una de las aficionadas más famosas de los Giants. Tanto que el club de la NFL la invitó a la sesión de fotos de Terez, donde colaboró con una colección femenina inspirada en el equipo donde juega su pareja.

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