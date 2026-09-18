Director general de la NFL en México, Arturo Olivé, adelanta la posibilidad de tener más juegos y sedes en el país

El director general de la NFL en México, Arturo Olivé, en la presentación del Thursday Night Football de FOX

Durante la presentación del Thursday Night Football de FOX, el director general de la NFL en México, Arturo Olivé, habló sobre la posibilidad de tener más partidos de la liga en el país, recordando que el contrato actual es hasta 2028 y que tras cuatro años la NFL regresa a CDMX con un duelo en el Estadio Banorte.

“Hoy el compromiso es entregar los mejores juegos posibles en los Juegos de la Ciudad de México del 2026 al 2028. Con ese objetivo en mente, podremos presentarnos como una opción real que la liga considere para incrementar el volumen de juegos en nuestro país”, comentó Arturo Olivé en atención a medios en la presentación del Thursday Night Football de FOX.

Arturo Olivé es director general de la NFL en México ı Foto: Especial

El director general de la NFL en México comentó de la posibilidad de tener acción no solo en el Estadio Azteca, sino en contar con sedes como Monterrey y Guadalajara. Indició que se está trabajando en un proyecto de expansión en donde se pueda contar con nuevos estadios, pero sin tener nada asegurado.

“De momento no hay nada confirmado, simplemente ser claro, ya que tenemos ese compromiso por estos tres años. Sabemos que eso nos ofrece la oportunidad de poder levantar la mano. Una vez que entreguemos los resultados que todos esperamos en cuanto al crecimiento de la afición, crecimiento en todas las áreas de negocio para estar en esa posición favorable”, dijo.

Arturo Olivé es director general de la NFL en México ı Foto: Especial

Por otro lado, Arturo Olivé reiteró que el compromiso actual es hasta 2028 y que se tendrán juegos de la NLF en la Ciudad de México, pero dio un poco de esperanza al decir que nada esta descartado.

“En cuanto al crecimiento de la afición y de todas las diferentes áreas de negocio, para estar en esa posición favorable de poder ofrecer a la liga, juegos adicionales en Ciudad de México y por qué no también, juegos adicionales en otras plazas como Monterrey y Guadalajara. Nada está descartado, pero hoy lo único que sabemos y que está 100 por cientos confirmado, es que estaremos en la Ciudad de México en el 2026, el 2027 y el 2028”, insistió.

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