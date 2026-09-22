Taylor Swift anuncia su nuevo sencillo ‘Patient Zero’, ¿Cuándo sale y qué se sabe de la canción?

Taylor Swift ha vuelto a romper el Internet, ahora con el anuncio de su próximo sencillo ‘Patient Zero’. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales y sin previo aviso, lo que entusiasmó a sus fans alrededor del mundo.
Taylor Swift anuncia nuevo sencillo, ¿cuándo sale?
“He estado esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo “Patient Zero” saldrá el 25 de septiembre", escribió en sus publicaciones en las diferentes redes sociales, está disponible para preordenar ahora durante 24 horas", agregó.
Junto al anuncio, Taylor Swift agregó un link que te lleva directo a su sitio web oficial, donde puedes comprar uno de los CDs disponibles en sus diferentes versiones.
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Como ya es costumbre en la artista, habrán diversos lanzamientos disponibles con la canción ‘Patient Zero’, incluyendo una versión acústica y una versión en piano. Cada una de estas canciones se vende de manera independiente en tres CDs en su sitio web.
Los fans de la cantante reaccionaron con emoción y se preguntaron si el nuevo sencillo formará parte de un nuevo álbum o será una versión extendida de The Life of a Showgirl. Te dejamos algunas reacciones:
- “¡LA CANCIÓN DEL AÑO ESTÁ POR LLEGAR!“.
- “Dando una mezcla de Midnights & Folklore, ESTÁS A PUNTO DE ROMPERLA TAN FUERTE, MADRE”.
- “Estoy tan emocionada”.
- “¡DIOS MÍO! UN SINGLE INDEPENDIENTE DE TAYLOR SWIFT. NO PUEDO CREER LO QUE VEAN MIS OJOS".
- “Esta canción ya cambió mi vida y todavía no la he escuchado”.
Cabe mencionar que desde el 2019, Swift no había lanzado un sencillo previo al lanzamiento de un álbum por lo que el público se encuentra bastante sorprendido.
Aunque algunos presumen que la canción podría ser parte de la versión deluxe de The Life of a Showgirl que salió en 2025, otros indican que la estética es completamente opuesta, al ser mucho más sobria en la vestimenta, el peinado, el maquillaje y los fondos.
Por este motivo, fans señalan que este podria ser un paso importante en su carrera ahora que finalmente es dueña de toda su música, ha terminado con el Eras Tour de manera definitiva y en lo personal vive una nueva etapa de su vida tras casarse con Travis Kelce. Queda esperar para saber qué sorpresas preparó Taylor para las swifties.
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