¿Quién es Jorge Suárez Azcargota, el novio de Paola Rojas y a qué se dedica?

En medio de la reaparición de la polémica del divorcio de Paola Rojas y Zague por las recientes declaraciones de Aleks Syntek al respecto, en redes sociales muchos quieren saber cómo ha avanzado la vida de la conductora después de descubrir la infidelidad de su ex esposo.

Por este motivo, el nombre de Jorge Suárez Azcargota destaca como el del empresario que logró conquistar el corazón de la periodista mexicana, un romance que fue destapado hace apenas unos meses.

Aunque habían especulaciones desde antes, fue en julio de 2026 que finalmente se reveló que Paola Rojas y el hombre de negocios son pareja. Ahora te contamos más sobre el hombre que en redes sociales también conocen como ‘El Tiburón del Bajío’.

¿Quién es Jorge Suárez Azcargota?

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario, consultor y creador de contenido originario de Jalisco. En sus redes sociales, ha contruido una identidad acompañada por el apodo ‘El Tiburón del Bajío’.

En sus plataformas públicas, comparte contenido relacionado con liderazgo, emprendimiento, desarrollo económico, crecimiento profesional y análisis de negocios.

Además, a través de los años el influencer ha desarrollado proyectos de comunicación institucional y consultoría tanto para el sector privado como para campañas políticas, lo que le ha permitido obtener presencia dentro del ámbito empresarial mexicano.

También ha participado en entrevistas, conferencias y espacios especializados en liderazgo y emprendimiento, además de consolidar una comunidad interesada en temas de negocios y desarrollo personal, ligada al material que comparte.

Los rumores sobre el romance surgieron después de que Rojas viajó a Puerto Vallarta para participar en actividades relacionadas con la inauguración de un proyecto turístico relacionado al Mundial 2026. Durante el viaje, ella aparecía con varias personas.

Sin embargo, lo que llemó la atención fueron las publicaciones de Azcargota donde aparecía con la conductora y un video en el que ella le da un beso en la mejilla, tema que rápidamente se hizo viral.

Semanas después, Paola Rojas confirmó la relación durante una entrevista con el programa Sale el Sol, donde reveló cómo conoció al empresario.

“Lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital y justamente eso fue lo que me acercó a él. Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y él no solo me lo compartió, sino que también me proporcionó mucha información”, recordó sobre el primer contacto.

“Toda esa presión en medios digitales llevó a que detuvieran al agresor y que además permaneciera en prisión. Así nos conocimos”, comentó con entusiasmo.

¿Quieres saber más?

¿Qué pasó con Paola Rojas y Zague?, Así fue el escándalo que revivió Aleks Syntek

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas por hablar de su divorcio con Zague | VIDEO

Paola Rojas le responde a Aleks Syntek: ‘Conmigo no te metas’ | VIDEO

Aleks Syntek asegura que se mudará a Inglaterra, se compara con Dalí y se lanza contra Paola Rojas