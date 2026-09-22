Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental, confirma el forense

La oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, confirmó formalmente la causa de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años el pasado 16 de agosto.

Así fue la muerte de Hayden Panettiere

Asimismo, se confirmaron los rumores sobre la causa de su fallecimiento, relacionada a una sobredosis accidental. Los informes toxicológicos y la autopsia determinaron que el deceso se debió a los efectos tóxicos de una combinación de varias sustancias.

Hayden Panettiere en Los Ángeles, en 2009 ı Foto: AP

Destacaba la presencia de fentanilo junto con medicamentos recetados como alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Las autoridades locales precisaron que no se hallaron signos de traumatismo en su cuerpo y descartaron cualquier indicio de violencia física hacia Hayden.

El trágico incidente ocurrió el 16 de agosto de 2026 en un departamento donde la artista se alojaba temporalmente. Panettiere fue hallada inconsciente por su pareja en ese momento, Brian Hickerson, y el hermano de este, quienes realizaron la llamada al 911.

A pesar de los intentos de los servicios de emergencia por reanimarla durante más de 40 minutos en el lugar, la actriz fue declarada muerta por paro cardíaco. El Departamento de Policía de Greenville señaló que la investigación para esclarecer el origen exacto de las sustancias consumidas se mantiene abierta en colaboración con agencias federales.

Hayden Panettiere’s official cause of death has been revealed.



Hayden Panettiere’s death was caused by an accidental overdose involving fentanyl, Xanax and other drugs. The 36-year-old actress was found unresponsive at a home in South Carolina on Aug. 16, and officials said… pic.twitter.com/8gHluYqW5p — Complex (@Complex) September 22, 2026

Panettiere, reconocida por sus icónicos papeles en series como Heroes y Nashville, así como en la franquicia cinematográfica Scream, había sido abierta durante años sobre sus complejas batallas personales con la depresión posparto y el abuso de sustancias.

En publicaciones recientes y entrevistas previa a su deceso, la actriz compartió los desafíos de su proceso de recuperación y los altibajos emocionales que atravesó tras alcanzar la fama desde una edad muy temprana.Su fallecimiento generó una profunda conmoción en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores en todo el mundo.

Según una información publicada en su momento por la revista People, durante la llamada realizada a los servicios de emergencia cuando se encontró inconsciente a la intérprete se puede escuchar a personal hablar de una “sobredosis” y de un “paro cardíaco”.

Hickerson y el hermano de éste se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz. El novio entregó a los investigadores una bolsa con medicamentos, según las autoridades citadas por la revista.

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