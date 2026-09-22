‎¿Quién es Marieta Lux, la nueva novia de Alexis Ayala?

A apenas cinco meses de darse a conocer la separación entre Alexis Ayala y Cynthia Aparicio, el actor apareció ante los medios y reveló que se encontraba en un nuevo romance con una mujer conocida como Marieta Lux.

El actor señaló que la mujer es su nueva “compañera de vida” y además, aseguró que esta relación le ha brindado una paz y una madurez que no había experimentado antes.

🚨ALEXIS AYALA Ella es MARIETTA actual pareja del actor Conoce su historia de amor en voz del actor 🚨

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MARIETTA por ahora prefiere estar detrás de cámaras y darle su espacio a ALEXIS

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En una amema y respetuosa charla .. EL PRIMER ACTOR ALEXIS AYALA Nos cuenta como ha sido pic.twitter.com/5tUyxSOuCx — Edn (@edorantes1) September 20, 2026

La historia entre ambos no comenzó de forma repentina; su vínculo inició más de cuatro años atrás por cuestiones laborales. A pesar de haber compartido proyectos de negocios mediante llamadas, mensajes de texto y videollamadas, se conocieron en persona apenas unos meses antes de oficializar su noviazgo, momento en el que decidieron dar el paso hacia un romance formal.

Por su parte, Cynthia Aparicio tomó la noticia con absoluta serenidad y una postura positiva ante los medios de comunicación. La actriz expresó buenos deseos para la pareja, comentando que le da gusto que estén saliendo y que vinieron a esta vida a ser felices y estar en paz, manteniendo una actitud de respeto hacia su exesposo.

‎¿Quién es Marieta Lux?

Marieta no pertenece al medio del espectáculo, por lo que su vida personal y perfil profesional se han mantenido en un entorno sumamente discreto y alejado de los reflectores. La información conocida sobre ella proviene casi en su totalidad de las declaraciones públicas de Alexis Ayala y de su exesposa.

Es originaria de Monterrey, Nuevo León. Mantiene su residencia principal en la capital regia, por lo que su dinamismo de pareja con el actor se desarrolla viajando entre Monterrey y la Ciudad de México.

Es una mujer emprendedora y empresaria que se dedica a reparar y revender artículos de lujo como bolsas. La propia Cinthia Aparicio reveló en entrevistas que ella misma los presentó años atrás en un contexto profesional.

El propio actor la ha calificado públicamente como una “mujer entera, madura e independiente”, destacando la tranquilidad, serenidad y madurez que le aporta en esta etapa de su vida.

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