¿Quién es Wladir Klitschko, el papá de la hija de Hayden Panettiere?

Tras la muerte de Hayden Panettiere, el papá de su hija salió a lamentar el fallecimiento de quien fue su pareja hasta el año 2018. “Nuestra familia atraviesa un momento de profundo shock y dolor”, comenzó en una publicación en su cuenta de Instagram sobre lo ocurrido.

“Nos dejó demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, escribió, “construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente”.

“A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”, prometió sobre la crianza de su hija con Hayden Panettiere.

“Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que quiero decir”, señaló.

¿Quién es Wladir Klitschko?

Wladimir Klitschko es un exboxeador profesional ucraniano considerado uno de los campeones de peso pesado más dominantes de la historia. Apodado Dr. Steelhammer por su devastadora pegada y por poseer un doctorado en Ciencias del Deporte, alcanzó la fama internacional tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

En el profesionalismo, unificó los títulos mundiales de la FIB, OMB y AIB, manteniéndose invicto durante casi una década y estableciendo el récord de haber derrotado a 23 pugilistas en peleas por el título mundial. Se retiró en 2017 con un récord de 64 victorias (53 por nocaut) y solo 5 derrotas, lo que le valió su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

En su vida personal y fuera del cuadrilátero, mantuvo una conocida relación sentimental con la actriz estadounidense Hayden Panettiere, con quien tuvo a su hija Kaya Evdokia en 2014, aunque su relación terminó en 2018.

Además de su faceta como conferencista, docente y empresario educativo, Klitschko ha tenido un papel activo en el ámbito geopolítico y humanitario. Tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, se alistó en las Fuerzas de Defensa Territorial para apoyar la protección de Kiev y promover la diplomacia internacional junto a su hermano mayor, Vitali Klitschko, actual alcalde de la capital ucraniana.

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