¿Quién es Kaya Evdokia, la hija de Hayden Panettiere? FOTOS

El mundo del cine y la televisión están de luto por la muerte de la actriz Hayden Panettiere, quien fue un ícono en los principios de los 2000 al protagonizar Triunfos robados, así como su aparición en la serie de televisión Malcolm el de en medio.

La noche del domingo 16 de agosto se dio a conocer el trágico suceso de su muerte, por lo que los fans recuerdan a la actriz también quieren descubrir más sobre su vida personal sobre su esposo e hijos.

¿Quiénes son todos los hijos de Hayden Panettiere?

La famosa actriz Hayden Panettiere solo tuvo una hija llamada Kaya Evdokia, la estrella de Hollywood dio a luz a su hija el 9 de diciembre de 2014 en Hawai. Por lo que actualmente la niña tiene 11 años de edad.

La niña quedó huérfana de madre, pero aún vive su padre que se llama Wladimir Klitschko, excampeón mundial de boxeo de peso pesado.

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko tuvieronuna relación intermitente durante varios años, pero finalmente en el 2018 se separaron.

La actriz de Triunfos robados decidió entregar la custodia a su expareja Wladimir debido a que ella enfrentó una fuerte depresión postparto, que la llevó a tomar esta decisión, la cual fue muy cuestionada por los medios en Hollywood. Sin embargo, ella señaló en uno de los podcast más famosos de Estados Unidos que todo fue por salud.

¿Quién es Kaya Evdokia, la hija de Hayden Panettiere?

Kaya es una niña, casi adolescente, que se lleva muy bien con sus papás. La actriz tenía una relación muy estrecha con su hija pese a que vivían separadas.

Se comunicaban por mensajes, videollamadas y viajaban juntas todo el tiempo.

Hayden Panettiere y su hija Kaya ı Foto: Redes sociales

En las entrevistas que dio la actriz sobre su hija contó a Kaya le gustan mucho los caballos y es una apasionada en descubrir deportes como la natación y recientemente inició en el esquí.

Hayden era muy reservada de su vida privada en las redes sociales, ya que en Instagram, aunque tiene 1.2 millones de seguidores, nunca expuso a su hija pues no tiene fotos con ella, solamente la de un pastel de cumpleaños que lleva el nombre de la niña.

En las pocas imágenes que se conocen de la menor aparece con el rostro cubierto o de espaldas, la actriz siempre buscaba proteger a su hija.

Los fans de las películas de los 2000 están de luto por el fallecimiento de la actriz, ya que marcó a toda una generación con sus papeles en cintas como Triunfos Robados y Ice Princess.

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