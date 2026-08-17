Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg, dos actrices que marcaron una generación

Tras la muerte de Hayden Panettiere, en redes sociales recordaron a otra icónica actriz de los años dosmiles, Michelle Trachtenberg, quien falleció en febrero del 2025 con solo 39 años de edad, una noticia que también sacudió a la industria del entretenimiento.

Ambas artistas compartieron pantalla en proyectos como jóvenes actrices. En 1990, participaron en la emblemática telenovela estadounidense Guiding Light. Su colaboración más importante y recordada en Ice Princess, la cinta juvenil de Disney de patinaje artístico sobre hielo.

Hayden Panettiere & Michelle Trachtenberg together on screen in the 2005 Disney movie, ‘Ice Princess’



This picture is so incredibly sad now. Two actresses both gone way too young.



Michelle Trachtenberg, who played Casey Carlyle, passed away last year on February 26, 2025 at the… pic.twitter.com/0nH5GjbScV — The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd) August 17, 2026

En dicha cinta, Michelle Trachtenberg interpreta a Casey Carlyle, una talentosa estudiante de física que decide seguir su pasión por el patinaje. Por otro lado, Hayden Panettiere interpreta a Gen Harwood, una patinadora competitiva y rival inicial de Casey que luego se convierte en su amiga.

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil, pero saltó al reconocimiento internacional gracias a la televisión. Su papel más icónico fue el de Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes, donde inmortalizó la famosa frase “Salva a la porrista, salva al mundo”.

Más tarde, consolidó su talento dramático y vocal en Nashville, personaje que le valió dos nominaciones al Golden Globe. En sus inicios televisivos, también destacaron sus divertidas apariciones en Malcolm el de en medio y Ally McBeal.

We lost an incredibly talented actress today in Hayden Panettiere



Some of her most memorable roles include



• Remember The Titans (2000) as Sheryl Yoast

• Raising Helen (2004) as Audrey Davis

• Heroes (2006-2010) as Claire Bennet

• I Love You Beth Cooper (2009) as Beth… pic.twitter.com/DeKKVotmQm — The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd) August 17, 2026

En el cine, Panettiere destacó desde muy joven en el drama deportivo Remember the Titans y la voz de la Princesa Dot en la cinta animada de Bichos. Durante su adolescencia protagonizó producciones juveniles como Triunfos Robados 3.

Por su parte, Michelle Trachtenberg se consagró en la televisión juvenil gracias a su papel en Buffy the Vampire Slayer como Dawn Summers, la mística hermana menor de la protagonista. Años más tarde, interpretó a la calculadora villana Georgina Sparks en la exitosa serie Gossip Girl.

En el cine, Trachtenberg consolidó su presencia en la gran pantalla formando parte de comedias populares como EuroTrip (2004) y 17 Again (2009).

Michelle Trachtenberg passed away 1 year ago at the age of 39. 🥹



Rest in Peace, Michelle Trachtenberg. 🕊️



She left behind an extraordinary legacy that continues to entertain and inspire audiences around the world. Best known for her unforgettable performances as Harriet in… pic.twitter.com/Eo3vy36ShP — Anime Feels (@animefeelsx_) August 17, 2026

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