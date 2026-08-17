Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg, dos actrices que marcaron una generación

Tras la muerte de Hayden Panettiere, en redes sociales recordaron a otra icónica actriz de los años dosmiles, Michelle Trachtenberg, quien falleció en febrero del 2025 con solo 39 años de edad, una noticia que también sacudió a la industria del entretenimiento.
Ambas artistas compartieron pantalla en proyectos como jóvenes actrices. En 1990, participaron en la emblemática telenovela estadounidense Guiding Light. Su colaboración más importante y recordada en Ice Princess, la cinta juvenil de Disney de patinaje artístico sobre hielo.
En dicha cinta, Michelle Trachtenberg interpreta a Casey Carlyle, una talentosa estudiante de física que decide seguir su pasión por el patinaje. Por otro lado, Hayden Panettiere interpreta a Gen Harwood, una patinadora competitiva y rival inicial de Casey que luego se convierte en su amiga.
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Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil, pero saltó al reconocimiento internacional gracias a la televisión. Su papel más icónico fue el de Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes, donde inmortalizó la famosa frase “Salva a la porrista, salva al mundo”.
Más tarde, consolidó su talento dramático y vocal en Nashville, personaje que le valió dos nominaciones al Golden Globe. En sus inicios televisivos, también destacaron sus divertidas apariciones en Malcolm el de en medio y Ally McBeal.
En el cine, Panettiere destacó desde muy joven en el drama deportivo Remember the Titans y la voz de la Princesa Dot en la cinta animada de Bichos. Durante su adolescencia protagonizó producciones juveniles como Triunfos Robados 3.
Por su parte, Michelle Trachtenberg se consagró en la televisión juvenil gracias a su papel en Buffy the Vampire Slayer como Dawn Summers, la mística hermana menor de la protagonista. Años más tarde, interpretó a la calculadora villana Georgina Sparks en la exitosa serie Gossip Girl.
En el cine, Trachtenberg consolidó su presencia en la gran pantalla formando parte de comedias populares como EuroTrip (2004) y 17 Again (2009).
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