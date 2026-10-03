Shakira volvió a sorprender a sus seguidores durante su residencia de conciertos en Madrid la noche de este sábado cuando anunció que compartiría el escenario con una invitada inesperada.
La cantante colombiana acaparó titulares en todo el mundo pues interpretó junto a Dua Lipa el tema “Antología”. La escena desató la euforia de miles de asistentes y de quienes siguieron la transmisión en vivo del show alrededor del mundo.
Shakira y Dua Lipa cantan juntas en Madrid y causan furor | VIDEO
Este sábado, durante la octava fecha de la residencia que Shakira realiza en el recinto Iberdrola Music de Madrid, España, como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la artista Dua Lipa se unió a ella para interpretar “Antología”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.
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La cantante británica, reconocida por éxitos como “New Rules”, interpretó la canción completamente en español, lo que desató una ovación inmediata de los asistentes. Su participación tomó por sorpresa a los fanáticos, ya que su nombre no figuraba entre los artistas que se especulaba podrían acompañar a la colombiana durante esta serie de conciertos.
El inesperado dueto se viralizó a los pocos minutos en redes sociales, donde usuarios destacaron la química entre ambas estrellas y la emotividad de la interpretación. Además, Shakira se declaró fan de Dua Lipa y la cantante británica le expresó su agradecimiento por haber sido invitada esta noche a su show en Madrid.
Dua Lipa ya había cantado ‘Antología’ antes
Dua Lipa sorprendió al público en noviembre del año pasado cuando en uno de sus conciertos, en Bogotá, Colombia, la artista británica con orígenes albaneses cantó “Antología” de Shakira.
Este gesto fue parte de una dinámica que la intérprete implementó durante todo su Radical Optimist Tour, en la que eligió un tema representativo de cada ciudad en la que se presentó, sin importar el idioma.
El dúo de esta noche en Madrid fue hizo realidad un sueño que para muchos fans parecía imposible.
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