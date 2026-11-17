¿Quién era y de qué murió John Christ, guitarrista de Danzig?

John Christ, guitarrista original de la banda Danzig, murió este 15 de noviembre a los 61 años de edad. El músico que perteneció a la agrupación en sus primeros años y destacó como una figura histórica para el grupo de heavy metal.

A través de las redes sociales del artista, compartieron una imagen en negro con su nombre artístico y que mostraba su fecha de nacimiento y de muerte.

“Es con gran pesar que debemos informarle del fallecimiento pacífico de John Christ el 15 de noviembre de 2026. No se planifican servicios y pedimos amablemente a todos que respeten la privacidad de la familia durante este tiempo”, pidieron.

En la publicación agregaron “John amó a todos y cada uno de ustedes”. Esto generó diversas reacciones por parte de sus fanáticos, quienes enviaron condolencias y lamentaron el deceso.

¿Quién era y de qué murió John Christ?

John Wolfgang Knoll, verdadro nombre de John Christ, nació el 19 de febrero de 1965 en Baltimore. Comenzó a tocar la guitarra con apenas 13 años de edad y en 1987 se mudó a Nueva Jersey para unirse a la banda Samhain.

Entre 1988 y 2001 participó en la grabación de los cuatro primeros discos de estudio de la agrupación Danzig y en el álbum en vivo Live on the Black Hand Side. En 1999 publicó un disco en calidad de solista, titulado Flesh Caffeine.

En 2003 sufrió un accidente que le generó daños en su mano izquierda, lo que lo inhabilitó para tocar en vivo hasta finales de esa década. Christ fue incluido en la casilla número 63 de la lista de los 100 mejores guitarristas de metal de la revista Guitar World.

No se ha hecho pública la causa exacta de la muerte del famoso, aunque en septiembre del 2026, el propio músico informó a sus seguidores que pausaría sus conciertos y clases de guitarra por orden médica para atender un problema de salud no especificado.

“Últimamente me he estado centrando en un problema de salud que me ha dado mucha guerra, y estoy en proceso de recuperación”, compartió con sus seguidores entonces.

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