¿De qué murió Ray Tintori, el novio de Heidi Gardner a los 43 años?

Murió el cineasta estadounidense Ray Tintori, quien ha muerto este lunes a los 43 años, de acuerdo con la revista People. El artista mantenía una relación con la comediante Heidi Gardner, conocida por su paso por el programa Saturday Night Live entre 2017 y 2025.

Fue en julio de 2025 que la pareja hizo público su noviazgo a través de la cuenta del director, quien publicó fotos de ambos juntos con un mensaje romántico.

“Eres la mujer más sexy que ha existido, sin importar cómo vistas, cómo lleves el pelo o si llevas maquillaje de caracterización para parecer mayor. Estoy perdidamente enamorado de ti, sin fin. Sostienes mi corazón a la perfección y me amas de la manera más maravillosa”, escribió entonces.

¿De qué murió el novio de Heidi Gardner?

De momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Ray Tintori, pareja de Heidi Gardner. La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York confirmó el fallecimiento el lunes 16 de noviembre de 2026 e informó que tanto la causa como las circunstancias siguen bajo investigación.

En ese sentido, los detalles serán revelados después de un análisis más exhaustivo y no ha habido filtraciones sobre la circunstancias de su fallecimiento ni otros detalles relacionados.

Ray Tintori formó parte de Court 13, un colectivo cinematográfico que realizó la película Beasts of the Southern Wild, y trabajó en videos musicales para artistas como The Killers, Arcade Fire y Solange.

Como uno de sus últimos trabajos, codirigió una representación de Waiting, la obra de Ethan Coen en Nueva York junto a Jordan Fish. También tiene un cameo en la película Marty Supreme, donde aparece como fotógrafo.

Fuentes allegadas a la actriz aseguraron al sitio TMZ que la humorista “está rodeada de familiares y amigos en este difícil momento”.

Gardner destacó como una personalidad reconocia en Saturday Night Live por varias temporadas, famosa por momentos virales con celebridades y por imitar a personalidades como Kim Kardashian, Drew Barrymore y Liz Cheney.

Tras su paso por el ciclo de comedia, la famosa ha buscado diversificar su trabajo, pues consiguió algunos papeles en ficción, entre ellos, uno en la serie Shrinking. También apareció en You, Girls5eva y Hustle.

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