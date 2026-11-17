Finalmente ha llegado el día del último show de Karol G en la Ciudad de México, después de que la cantante reprogramara la fecha del domingo 15 de noviembre por problemas relacionados con su salud.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, indicó Ocesa al hacer el anuncio y destacó que la artista agradece “de corazón todo el cariño y la energía” que recibió durante sus días en México.

🎶🇲🇽 ¡Momento icónico! Karol G sorprendió a todo el Estadio GNP Seguros en su concierto en la CDMX al invitar al escenario a Thalía para interpretar juntas el clásico "Amor a la mexicana"



📹: Mariana Garibay pic.twitter.com/lXHsWlp0tH — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 14, 2026

Karol G sorprendió en sus dos primeros conciertos del Viajando por el mundo Tropitour en CDMX al llevar a Thalía para la primera fecha y a Belinda para la segunda.

Sin embargo, posponer la fecha de este domingo resultó en fuertes críticas por parte de los fans que viajaron de diferentes partes del país para verla y que no podían aplazar su estadía para este martes 17 de noviembre.

¿A qué hora empieza el concierto de Karol G?

El último concierto de Karol G en México este 2027 se llevará a cabo este martes 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, como sus antecesores.

Las puertas abrirán a partir de las 17:00 horas, mientras que la presentación musical de Becky G como abridora comenzará a las 19:00 horas.

¿A qué hora empieza el concierto de Karol G? ı Foto: OCESA

La publicación de OCESA tambien menciona que Karol G saldrá puntual al escenario, por lo que recomiendan llegar temprano para no perderte de la presentación musical.

Setlist de Karol G en el Estadio GNP

Estas son las canciones que forman parte de la gira actual de la colombiana, aunque cabe mencionar que han habido segmentos de canciones sorpresa de la noche, principalmente cuando llega el invitado especial de la velada.

Acto 1

LATINA FOREVA

Un gatito me llamó

OKI DOKI

Tá OK

QLONA

S91

Acto 2

Tropicoqueta

Papasito

Amiga Mía

Ese hombre es malo

Acto 3

No Me Arrepiento De Sentir Tanto

Te llevas To

Con quién andará?

Ahí

Alguien que te amaba

Si lo ven

BbY WOW

Acto 4

Ivonny bonita

Pineapple

Sejodioto

EL MAKINON

BESTIES

A Su Boca La Amo

GATÚBELA

AMARGURA

Tu perfume

Bandida entrenada

OJOS FERRARI

Una noche en Medellín

Acto 5

BICHOTA

Tusa

Coleccionando heridas

Si antes te hubiera conocido

200 COPAS

PROVENZA

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