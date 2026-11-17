Finalmente ha llegado el día del último show de Karol G en la Ciudad de México, después de que la cantante reprogramara la fecha del domingo 15 de noviembre por problemas relacionados con su salud.
“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, indicó Ocesa al hacer el anuncio y destacó que la artista agradece “de corazón todo el cariño y la energía” que recibió durante sus días en México.
Karol G sorprendió en sus dos primeros conciertos del Viajando por el mundo Tropitour en CDMX al llevar a Thalía para la primera fecha y a Belinda para la segunda.
Sin embargo, posponer la fecha de este domingo resultó en fuertes críticas por parte de los fans que viajaron de diferentes partes del país para verla y que no podían aplazar su estadía para este martes 17 de noviembre.
¿A qué hora empieza el concierto de Karol G?
El último concierto de Karol G en México este 2027 se llevará a cabo este martes 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, como sus antecesores.
Las puertas abrirán a partir de las 17:00 horas, mientras que la presentación musical de Becky G como abridora comenzará a las 19:00 horas.
La publicación de OCESA tambien menciona que Karol G saldrá puntual al escenario, por lo que recomiendan llegar temprano para no perderte de la presentación musical.
Setlist de Karol G en el Estadio GNP
Estas son las canciones que forman parte de la gira actual de la colombiana, aunque cabe mencionar que han habido segmentos de canciones sorpresa de la noche, principalmente cuando llega el invitado especial de la velada.
Acto 1
- LATINA FOREVA
- Un gatito me llamó
- OKI DOKI
- Tá OK
- QLONA
- S91
Acto 2
- Tropicoqueta
- Papasito
- Amiga Mía
- Ese hombre es malo
Acto 3
- No Me Arrepiento De Sentir Tanto
- Te llevas To
- Con quién andará?
- Ahí
- Alguien que te amaba
- Si lo ven
- BbY WOW
Acto 4
- Ivonny bonita
- Pineapple
- Sejodioto
- EL MAKINON
- BESTIES
- A Su Boca La Amo
- GATÚBELA
- AMARGURA
- Tu perfume
- Bandida entrenada
- OJOS FERRARI
- Una noche en Medellín
Acto 5
- BICHOTA
- Tusa
- Coleccionando heridas
- Si antes te hubiera conocido
- 200 COPAS
- PROVENZA
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