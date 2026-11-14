Karol G recibe mucho amor a la mexicana 

Con el Latin Grammy al Mejor Álbum Musical Urbano por Tropicoqueta bajo el brazo, Karol G recibió ayer “mucho amor a la mexicana”, en un concierto en el que cumplió uno de sus grandes sueños de infancia: cantar con Thalía. Además de ofrecer un show en el que puso en alto el sabor y la candela latinoamericana.

El primer concierto en el Estadio GNP Seguros de Viajando Por El Mundo Tropitour comenzó con “Latina Foreva”, del disco que da nombre a su gira y en el que ha compartido con sus fans aquella música de la región con la que creció.

Para este arranque, la cantante colombiana lució un sexy atuendo dorado y ofreció sensuales movimientos de cadera. Los ánimos se encendieron todavía más con “OKI DOKI”.

“¿Cómo está la energía? Yo no sé ustedes, pero vine a cantar, a perrear y a llorar”, saludó Karol G a los 65 mil asistentes, mujeres en su mayoría.

El tema que siguió fue otro que puso a bailar a las bichotas presentes en esta fiesta, “QLONA”.

THALÍA y Karol G sorprendieron al público, ayer, en el Estadio GNP ı Foto: Especial

Acto seguido Karol G “chuleó” los oufits de sus fans y les dijo que venían bien “mamacitas” con ese acento paisa característico de su natal Medellín. En los atuendos destacaron brillos en los rostros, flores en el cabello, sexys vestidos, escotes y minifaldas.

Como se trataba también de rendir homenaje a las vedettes del siglo pasado, el siguiente acto estuvo dedicado a ellas y la música de fondo del clásico “Mambo No. 5” fue el preámbulo.

Karol G apareció con un atuendo de vedette, blanco con pedrería plateada y con un enorme tocado de plumas con los colores de la bandera de México.

La primera canción de este bloque fue “Tropicoqueta”, con la que evocó el sabor del mambo.

Luego la salsa se hizo presente con el tema “Papasito”, con el que Karol G lució un conjunto de top y falda en verde, blanco y rojo. Y luego, para esas tropicoquetas que están en una relación en la que reciben “migajas” cantó “Amiga mía”.

El dato: Becky G fue la telonera y ofreció un espectáculo en el que el hilo conductor fue una revista que aludía a la prensa rosa, a través de la cual anunciaba las facetas de su presentación.

Esta noche también tuvo mucho sabor a México y por eso un mariachi femenil subió al escenario para interpretar con ella la desgarradora “Ese hombre es malo”, con la que la colombiana le rinde homenaje a la música ranchera.

El mariachi sonó imponente: las trompetas, los violines y guitarras. Karol G regaló un momento emotivo al cantar una de las estrofas a capela.

Como era una noche muy especial, en el escenario del Estadio GNP Seguros, la colombiana cumplió un sueño de infancia, cantar con la artista que anheló ser cuando era niña: Thalía.

La estrella Thalía apareció enfundada con uno de los atuendos que se han viralizado en los últimos tiempos, un corsé con violines en el busto. A dueto interpretaron “Piel morena”, aunque desafinada, la artista mexicana fue aplaudida y celebrada.

Ambas derrocharon sensualidad acompañadas de bailarines con sombreros de charro y con el torso desnudo.

Las cantantes también regalaron “Amor a la mexicana”. Al final de ésta, Thalía, que lloró, expresó: “Que emoción tan grande, por fin se nos hizo”. Karol G destacó la importancia de este momento, al contar que hace una década la cantante no se subía a un escenario en tierra azteca.

El último éxito que interpretaron juntas fue “A quién le importa”, con el que Thalía todavía desafinó más y Karol G tuvo que rescatar el número casi sola.

“Thalía canta bien culero”, dijo alguien entre el público y su acompañante le contestó: “Me gusta su ambiente, pero yo canto más en la oficina”.

Después siguió el tercer bloque del concierto, que tuvo entre sus primeros temas “¿Con quién andará?“, de su más reciente disco No Me Arrepiento De Sentir Tanto. Además, sonó “Ahí”.

Tampoco faltó el éxito que se convirtió en tendencia en redes sociales: “BbY WOW”, que puso a bailar y a cantar a todo el estadio. En este tema, Karol G subió a algunos fans al escenario. “Ciudad de México, ustedes son “BbY WOW”, apareció al final y el público gritó emocionado.

Al cierre de esta edición la noche todavía era joven y el ambiente estaba a tope, todavía faltaban dos bloques más en los que se esperaban himnos de las bichotas como “Tusa”, “Provenza” y la ya entrañable “Coleccionando heridas”.