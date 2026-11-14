Elsinore: Prefiero morir de Shakespeare que de sida

Dedicado a la memoria de mi entrañable Javier Torres Bayardo.

La década de los ochenta representa, para quienes vivimos la adolescencia y la adultez temprana, una época de música inigualable, de cintas que, a la fecha, causan un gozo cinematográfico entre generaciones; de momentos sociopolíticos que marcaron el mundo, de impactantes cambios tecnológicos; de movimientos humanistas que llenaron de esperanza a nuestra generación. Todo bajo colores neón y el optimismo de crecer como una generación que sobrevivía bajo sus propias reglas.

Imagen de una escena de la película Elsinore, dirigida por Simon Stone. ı Foto: Especial

Pero los ochenta también fueron oscuros y aterradores con la aparición de una epidemia que, según la Organización Mundial de la Salud, mató a más de medio millón de personas en todo el planeta y que llegó a casi dos millones de muertes anuales al final de la década de los noventa. El sida no sólo causó muerte y desolación, sino que dejó salir la parte más torcida y detestable de una sociedad hipócrita y farsante que estigmatizó a la comunidad homosexual a nivel mundial, dando como resultado una cacería de brujas que, hasta hace pocos años, y gracias a la labor humanista de profesionales de la salud, ha casi desaparecido a nivel general en la sociedad. Sin embargo, el daño físico y humano que generó el desconocimiento social de la enfermedad causó tanto dolor como la muerte de gente luminosa en todo el mundo debido a la infección.

111 Minutos de duración tiene la película ambientada en Londres

Y éste es uno de los tres ejes principales de Elsinore (2026), del director Simon Stone, que narra la historia real del actor Ian Charleson, desde que descubre que está infectado de sida, hasta su inolvidable éxito en el National Theatre, al representar Hamlet a finales de 1989.

¡QUÉ OBRA DE ARTE ES EL SER HUMANO! Ian Charleson era un hombre de teatro; un actor de escenario que interpretaba obras tanto en la Compañía Teatral de Cambridge como en el West End de Londres, o en el Teatro Aldwych, siendo parte de la Royal Shakespeare Company, llegando a actuar incluso en la catedral del teatro en Reino Unido, el National Theatre, con las obras Guys and Dolls y Cat on a Hot Tin Roof, entre varias más. Pero su fama trascendió a nivel mundial al interpretar a Eric Liddell en la película Chariots of Fire de Hudson y a Charlie Andrews en Gandhi de Attenborough.

Y, aun así, nunca abandonó su amor por el teatro.

En 1989, y luego de la salida de Daniel Day-Lewis de Hamlet —debido a un ataque de pánico escénico—, en el National Theatre, bajo la dirección de Sir Richard Eyre, Charleson fue llamado para interpretar al Príncipe de Dinamarca; papel que ya había hecho antes en la Compañía Teatral de Cambridge, en 1975. Una oportunidad única en un teatro legendario que tuvo que enfrentar habiendo adquirido sida y pasando toda esa etapa combatiendo la enfermedad, sin que ninguno de sus colegas supiera qué le ocurría, mientras ensayaba y actuaba hasta su muerte, el 6 de enero de 1990, tras 24 representaciones tan impactantes que el mismo Ian McKellen, al recibir el premio Evening Standard como mejor actor de teatro en 1989, agradeció el reconocimiento, pero dijo: “Ayer vi al Hamlet perfecto en el National Theatre y ya sé quién es el mejor actor”, entregándole su estatuilla al día siguiente a Charleson en su casa.

Ése fue el actor escocés Ian Charleson; y Elsinore, del director Stone, es un cálido y hermoso homenaje no sólo al histrión admirado por otros actores, sino también al teatro.

El Dato: El filme se estrenó en el Festival de Cine de Telluride y ganó el Premio del Público Internacional en Toronto.

4, 167 LÍNEAS Y 2, 200 OJOS MIRÁNDOTE. Más allá del riguroso e impecable trabajo del actor Andrew Scott para dar vida a Ian Charleson, su interpretación como Hamlet lo eleva a la categoría de perfecta.

Si bien Scott ya había hecho al Príncipe de Dinamarca, la puesta en escena de la cinta lo lleva al extremo interpretativo, donde no sólo es Hamlet, también se transforma en Charleson en el momento cumbre de su carrera y de su vida, elevando así la energía escénica del irlandés a niveles pocas veces vista en el cine.

Porque desarrolla una naturalidad en pantalla que permite fluir toda la gama de sentimientos de ambos actores en la piel de Hamlet, convirtiendo el escenario teatral en una desgarradora interpretación donde, literalmente, va dejando trozos de vida, entre lo explosivo y lo intenso de la introspección propia del personaje de Shakespeare. Todo ello gracias a la brillante dirección de Stone, quien nunca contuvo a Scott permitiéndole llegar a su extremo, sin cortar la actuación aun teniendo la toma que necesitaba. Simplemente lo dejó ir hasta que el propio Scott terminaba, cuando ya no había más que ofrecer. Por lo mismo, no me queda duda de que, hasta este momento, es la mejor actuación de Andrew Scott en el cine y que debe ser nominado a mejor actor en los Golden Globes, el Oscar y, por supuesto, los BAFTA.

LA GENTE QUE VIENE AQUÍ QUIERE VIVIR, IAN. Por último, está la historia de la Dra. Margaret Johnson, quien fue la primera especialista dedicada a los cuidados y a la calidad de vida de los pacientes con sida del Royal Free Hospital, en Londres. Su trabajo impactó a la sociedad médica debido a que rompió con los prejuicios y maltratos que recibían los pacientes de sida en los primeros tiempos de la enfermedad. Olivia Colman personifica impecablemente a la Dra. Johnson en un papel que se mueve entre la frialdad de mantenerse alejada de sus pacientes a manera de escudo y el ceder de corazón ante la abrumadora realidad de que la vida y cómo vivirla tiene un significado diferente para cada uno.

BUENAS NOCHES, MI DULCE PRÍNCIPE. Elsinore es una carta de amor al teatro, a los actores que viven en cuerpo y alma a sus personajes noche tras noche en el escenario, a los usos y costumbres de la puesta en escena y a aquéllos cuya sangre hierve y corre por la pasión de la representación en las tablas. Pero también es un testamento de amor a la vida, con la figura de Charleson como la forma que toma el arte para seguir adelante.

Simon Stone logra hacernos vibrar de principio a fin al mostrarnos que sólo la muerte nos impedirá vivir haciendo lo que nos apasiona y que, en la actuación sublime de Andrew Scott, no podemos tener mejor ejemplo de ello al representar lo que significa vivir para el teatro.

Y aquí está lo más hermoso: Scott no actúa para ganar un premio; actúa porque es su pasión y lo deja demostrado para la posteridad en Elsinore, que se estrena en México el 21 de enero del 2027.