Belinda causa furor como invitada de Karol G en su segunda noche en CDMX | VIDEO

Belinda causa furor como invitada de Karol G en su segunda noche en CDMX

La segunda fecha de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México tuvo un momento que se volvió viral en redes sociales de inmediato cuando Belinda apareció como la invitada especial de la noche.

La cantante mexicana compartió escenario con la colombiana durante el Viajando por el Mundo Tropitour, lo que desató la emoción de miles de asistentes que corearon algunos de los mayores éxitos de su carrera. Además, Karol G usó una pequeña trenza sobre la frente, similar a la que usaba Beli en 2003, demostrando que es una verdadera fan.

Belinda causa furor como invitada de Karol G en su segunda noche en CDMX

La intérprete de “Luz sin gravedad” apareció entre aplausos luego de que Karol G la presentara ante el público con entusiasmo: “Que se escuche un grito bien fuerte para Belinda”.

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La cantante mexicana salió al escenario con un atuendo azul y plateado, abrazó a la colombiana y comenzó con su participación ante un Estadio GNP repleto.

Karol G y Belinda interpretaron juntas “Luz sin gravedad”, “Ángel” y “Bella traición”, canciones que despertaron la nostalgia de los asistentes pues los transportaron a su adolescencia.

Durante su participación, Belinda agradeció la invitación y dedicó unas emotivas palabras a la estrella colombiana: “Es un honor estar aquí, gracias por ser tan auténtica, te quiero mucho”.

La cantante no dudó en elogiar a Karol G frente al público y usó su famosa frase sobre imponer moda, que dijo en una entrevista cuando era niña y ahora es un meme: “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”.

¿Quién fue la invitada de Karol G la primera noche?

La primera presentación de Karol G en la capital mexicana también contó con una invitada de lujo: Thalía. Ambas cantantes interpretaron temas como “Amor a la mexicana” y “Piel morena”.