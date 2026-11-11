¡La traición! Renata Notni rompió regla de amistad con Belinda al andar con su ex; así reaccionó la cantante

Belinda respondió a noviazgo de su ex con su amiga Renata Notni

Luego de que se diera a conocer que la actriz Renata Notni es la nueva novia del empresario y heredero Gonzalo Hevia Baillères, las redes sociales estallaron.

Belinda fue novia del heredero del imperio del Palacio de Hierro y en una canción llamada “Heterocromía”, la cantante exhibió los malos tratos que recibió de parte de Gonzalo.

Además, se sabía que Belinda y Renata Notni mantenían una relación de amistad, por lo que inmediatamente que salieron las fotos en las que la actriz y el empresario salen juntos, los fans empezaron a lanzar dudas y especulaciones.

“No escuchó Heterocromía”, “¿Con ella también va andar pro inclusión?“, ”Renata sí sabía lo que pasó entre ellos porque son amigas", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales.

Asimismo comenzaron a comprar a Renata Notni con Karla Panini y con Ángela Aguilar, por quedarse con el que fue el novio de su amiga.

Los usuarios señalaron que Renata Notni rompió una regla de amistad muy importante que es “no se anda con los novios o exnovios de tus amigas”.

Belinda reacciona a relación de Renata Notni con su ex Gonzalo Hevia Baillères

Tras viralizarse las imágenes, Belinda publicó un mensaje, si bien no tiene ningún nombre a quien va dirigido, los fans aseguran que es su respuesta a lo que pasó.

La cantante publicó una historia con un contundente mensaje: “Unfollow a las amistades falsas”. Se sabe que Belinda sí dejó de seguir a Renata en Instagram.

Belinda responde a relación de su amiga Renata Notni con su ex Gonzalo Hevia ı Foto: Belinda

Además, la historia la acompañó de la canción “Este hombre no se toca”, de María José que es parte del soundtrack de la serie de Mentiras en la que Beli es la protagonista.

Desde que terminó con Belinda a Gonzalo Hevia se le ha visto con varias celebridades, una de ellas fue Emma Watson y ahora Renata Notni, mientras que a Notni, desde que terminó con Diego Boneta se la ha visto con Alejandro Speitzer y ahora con Gonzalo Hevia.

Te puede interesar: