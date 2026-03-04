Las FOTOS de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailleres que confirmaron su romance

El heredero de Palacio de Hierro y ex de Belinda, Gonzalo Hevia Bailleres, se encuentra en una relación con Emma Watson. La noticia sorprendió al público mexicano después de que la revista Quien mostró las fotos que destaparon el inesperado romance.

La revista Quien compartió algunos detalles sobre el romance entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailleres. Al parecer, fueron vistos juntos por primera vez en Courchevel, en los Alpes franceses; después, aparecieron en Punta Mita y en la Ciudad de México.

Revelan romance entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda ı Foto: Redes sociales

Las fotos de Emma Watson con Gustavo Hevia Bailleres

Nadie esperaba que la actriz de Harry Potter y el empresario mexicano fueran captados recientemente besándose en un aeropuerto y muy enamorados en un momento donde parece que se olvidaron de las cámaras.

Las imágenes más virales fueron en las que la pareja aparece esperando en una sala de abordaje, donde ella lleva un suéter gris y una gorra rosa, mientras que él usa lentes y una camiseta azul. En una se miran mientras sostienen el rostro del otro y en otra, se besan cubriendo sus bocas con una mano.

En otra foto, podemos ver a la pareja sentada y con una apariencia relajada mientras toman unas bebidas en un lugar con luz cálida. Ella aparece con un chingo y él con lentes nuevamente.

Y se confirma la relación de Emma Watson con el empresario mexicano (y ex de Belinda) Gonzalo Hevia Baillères.

Las fotógrafias son todas en CDMX entre Enero y Febrero de este año.

Hevia es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en US y México. pic.twitter.com/YWLgFXUUgR — Wensley Garbell (@WesGarbell) March 4, 2026

También fueron captados en un restaurante donde ella llevaba un vestido blanco sin tirantes y él aparecía vestido de negro. Al parecer, en ese momento se encontraban en una cena romántica.

De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, todas las fotos fueron tomadas en la Ciudad de México entre enero y febrero del 2026, por lo que parece ser que la revista llevaba tiempo investigando el romance antes de publicarlo.

En las redes sociales no se detuvieron los comentarios de quienes se sorprendieron por la relación de Emma Watson con Gustavo Hevia Bailleres, quien el año pasado estuvo en boca de todos por la canción de su ex novia ‘Heterocromía’, dedicada para el. Te dejamos algunas de las reacciones a continuación: