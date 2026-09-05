Hace unos días se anunció la compra de los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, y este hecho ha causado gran curiosidad en México pues se reveló que empresarios nacionales participaron en la operación. Entre ellos destaca Gonzalo Hevia Baillères, heredero de una de las familias más influyentes en el ámbito empresarial mexicano, pero mayormente conocido por ser exnovio de Belinda.

La pregunta que muchos se hacen es cuánto pagó por adquirir parte de la franquicia y qué significa este movimiento en términos económicos y deportivos; en La Razón te contamos.

¿Cuánto le costó a Gonzalo Hevia Baillères comprar parte de los Seattle Seahawks?

La venta del equipo Seattle Seahawks se cerró en 9,612 millones de dólares, según AP, cifra que lo convierte en el traspaso más caro en la historia de la NFL. La transacción fue liderada por la familia Khosla, acompañada por una docena de copropietarios, entre ellos la familia Aramburuzabala y Gonzalo Hevia Baillères.

Aunque no se ha especificado cuánto desembolsó cada socio para la compra de los Seattle Seahawks, en redes sociales se especula que Gonzalo Hevia Baillères habría pagado alrededor de 9.6 millones de dólares, que en pesos mexicanos serían cerca de $162 millones 071 mil.

Esta venta responde al deseo de los herederos de Paul Allen, antiguo dueño del equipo, de desprenderse de la franquicia tras su fallecimiento, en 2018.

“Estamos eternamente agradecidos a la familia Allen por su increíble liderazgo e impacto en nuestra franquicia, los 12s, y nuestra mayor comunidad durante los últimos casi 30 años”, escribió la cuenta oficial de Instagram del equipo de futbol americano en honor a la familia que compró el equipo en 1997.

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