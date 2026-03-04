Emma Watson ha sorprendido a sus fans al aparecer en plan romántico con Gonzalo Hevia Baillères, un famoso empresario mexicano que hace años sostuvo una relación con la cantante Belinda, la cual terminó en polémica con el lanzamiento de su tema ‘Heterocromía’.

Aunque hasta ahora ni Emma Watson ni Gonzalo Hevia Baillères han confirmado su relación, la revista Quien reveló una serie de fotos con lo que queda comprobado que son una pareja. Incluso, se dice que el romance comenzó en noviembre del 2025.

Las fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailleres ı Foto: Especial

¿Cuál es la fortuna de Gonzalo Hevia Baillères?

El empresario mexicano es descendiente de una familia conocida en México por su fortuna, los Baillères, principales accionistas de Grupo Bal, un conglomerado que tiene influencia en el comercio, seguros, finanzas y minería.

El hombre fue educado en instituciones de alto nivel en México y el extranjero, desde Miami hasta Suiza. Además de su influencia familiar, el hombre fue fundador y CEO de compañías múltiples, incluyendo una empresa enfocada en consultoría sobre soluciones vinculadas a la Inteligencia Artificial.

La familia tiene una presencia destacada en la iniciativa privada en México, con un capital calculado en alrededor de 6 mil 650 millones de dólares. El empresario suma sus recursos de herencia con sus ingresos como empresario, por lo que se estima una fortuna de 10 mil 480 millones de dólares.

A pesar de la enorme cantidad, hay que mencionar que la familia Baillères está por debajo de la de Carlos Slim, que tiene 81 mil 200 millos de dólares; así como la de Ricardo Salinas Pliego, cuya fortuna actualmente rondaría en los 12 mil 450 millones de dólares.