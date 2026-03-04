Emma Watson es la nueva novia de Gonzalo Hevia Baillères, por lo que sus nombres se han robado los recientes titulares, después de que la revista Quién mostró las fotos que confirmaron su relación.

Después de ser vistos en varios lugares de México, además de momentos cariñosos entre ellos, muchos quieren saber más sobre Emma Watson, incluyendo cuál será la fortuna de la novia de Gonzalo Hevia Baillères.

Las fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailleres ı Foto: Especial

¿Cuál es la fortuna de Emma Watson?

La actriz británica es una de las personalidades más llamativas del mundo, quien inicio su trayectoria artística al interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter.

Es con este proyecto que la celebridad logró amasar la mayor parte de su fortuna, valuada en alrededor de 85 millones de dólares. Se dice que su trabajo en la saga la llevó a recaudar cerca de 70 millones de dólares.

Después de su trabajo en la historia de magos, la celebridad trabajó en algunos proyectos más que la llevaron a incrementar su fortuna tanto con papeles en cine como en trabajos de publicidad siendo la imagen de diversas campañas.

Tan solo con el estreno de ‘La Bella y la Bestia’, donde Emma Watson fue la protagonista, tuvo una recaudación de 1,260 millones de dólares en taquilla internacional, lo anterior llevó a que la estrella de Hollywood se llevara 14 millones de dólares sin impuestos entre junio de 2016 y junio de 2017, según las estimaciones de Forbes.

A pesar de esto, Emma Watson no centró toda su atención en el mundo de la actuación y el espectáculo, pues ha mostrado un enorme interés en el activismo, así como en su educación.

Se graduó en Literatura Inglesa por la Universidad de Brown en 2014, tras estudios en Oxford. Compaginó su carrera con estudios en instituciones prestigiosas, incluyendo la Dragon School y la Headington School en Oxford. Actualmente, se dedica a la investigación académica, cursando un doctorado en filosofía.