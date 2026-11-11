La distribuidora Imagem Films México anunció ayer que lanzará una nueva versión de doblaje latino para Wildwood: El bosque salvaje después de la controversia que provocó el trabajo de Natalia Téllez, Javier Ibarreche y Maca García.

Según la empresa, la nueva pista de audio no reemplazará la original, sino que ofrecerá una alternativa para el público en los cines mexicanos.

¿Por qué lanzarán una nueva versión de doblaje latino de Wildwood?

La polémica con el doblaje de Wildwood comenzó tras el estreno de la película, a finales de octubre, cuando parte de la audiencia cuestionó las interpretaciones de algunas voces principales, como Natalia Téllez, Javier Ibarreche y Maca García, que fueron consideradas figuras ajenas al doblaje profesional.

TE RECOMENDAMOS: Sin startalents Wildwood tendrá nuevo doblaje latino tras polémica con Javier Ibarreche y Maca García

La inconformidad incluso impulsó una petición en línea que reunió más de 14 mil firmas para solicitar la participación de actores especializados en doblaje.

Lo que escuchas en pantalla empieza mucho antes. Descubre cómo Macarena García y Natalia Téllez dan voz a Prue y Alexandra, llevan sus emociones de la cabina a Wildwood. 29 de octubre, solo en cines. pic.twitter.com/UWyKWnoNjg — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) October 8, 2026

Ante la reacción del público, Imagem Films México anunció un redoblaje para tres personajes principales de Wildwood. La compañía aclaró que esta nueva grabación no busca desacreditar el trabajo del elenco original, sino ampliar las opciones disponibles para los espectadores. Además, ambas versiones estarán disponibles en cartelera.

¿Quién hará el nuevo doblaje Wildwood? Este es el reparto de la película de Laika

La nueva versión de Wildwood contará con Danna Alcalá como Prue McKeel, protagonista de la historia (personaje que fue interpretado por Macarena García). La actriz de doblaje destaca por trabajos en producciones como The Boys, Stranger Things y material promocional de Intensa mente 2.

Érica Edwards prestará su voz a Alexandra Svik (personaje que fue interpretado por Natalia Téllez). La intérprete suma más de tres décadas de experiencia y es conocida por personajes como Tigresa en Kung Fu Panda y Claire Underwood en House of Cards.

Erick Selim interpretará a Brendan, el Rey Bandido (personaje que fue interpretado por Javier Ibarreche). El actor ha participado en franquicias como Jujutsu Kaisen, Boruto y Spider-Man: Into the Spider-Verse. Mientras tanto, Emilio Treviño permanecerá como Curtis Mehlberg en ambas versiones de Wildwood.

Cuadro a cuadro, personaje a personaje… ¡la magia cobra vida! Descubre cómo Wildwood pasa de las maquetas a una aventura extraordinaria en la pantalla grande.



¡Vívela en pantalla grande! Ya en cines. pic.twitter.com/TTqOtiegaX — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) November 4, 2026

Puedes leer: