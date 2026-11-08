Lesslie Polinesia debutará en el doblaje con ‘Hermanastras’, pero Netflix lo promociona con otra voz

El público parece estar cansado de los doblajes con star talents, ya que después de que la película de Wildwood se estrenara con voces al español que no dieron el ancho según la audiencia, una nueva polémica rodea a Netflix y a Lesslie Polinesia.

No es poco común que las productoras decidan utilizar a creadores de contenido y otras celebridades para sus doblajes al español, pues estos nombres familiares pueden traer un mayor número de personas que se den la oportunidad de ver la cinta.

Sin embargo, el público asegura que muchas veces el resultado de dar papeles importantes a personas sin preparación como actores de voz trae resultados con una calidad menor a la esperada. Por ello, sorprendió mucho escuchar el anuncio sobre la participación de Lesslie Polinesia en la nueva película animada Hermanastras.

Anuncian doblaje de Lesslie Polinesia ¿con otra voz?

A través de redes sociales, se hizo viral un video que anunciaba la participación de Lesslie Polinesia en la película Hermanastras. La película seguirá la historia de las hermanastras de Cenicienta después de que una de ellas le robe la varita mágica al hada madrina.

En el anuncio, podemos ver un momento en que una de las hermanastras, Margot, se transforma en una rana por no saber controlar la magia. Ese sería el personaje que interpretará la famosa creadora de contenido.

En un inicio, en redes sociales celebraron que la voz de la influencer suena completamente diferente, algo que en ocasiones relacionan con un buen trabajo de doblaje.

Sin embargo, para los fans de este expertise de la actuación, la voz les pareció bastante familiar a una actriz de doblaje consolidada, Diana Galván, por lo que ahora acusan a la productora que haber querido hacer pasar la voz de la artista por la de Lesslie.

Algunos comentarios fueron los siguientes:

“Hay una lista enorme de actores de doblaje no entiendo porque seguir contratando influencers”.

“Podrían dejar de poner a influencers sin experiencia en el doblaje POR SOLO 5 MINUTOS”.

“Qué falta de respeto a los actores de doblaje hoy en día”.

“Mira que hasta para ser descarados son brutos...”

Pido la disculpa de manera oficial, tristemente la voz de Margot en Hermanastras, no fue Lesslie Polinessia en el trailer sino Diana Santos Galvan



Gracias a Acoso Doblaje en Instagram dio esta noticia.



No fue mi intención hacer fake news en mi vida 😢.



Discúlpeme 🙏. https://t.co/ciyDW5DPv0 pic.twitter.com/vW912Sjuu4 — Oscar Javier Anzaldo Cruz (@OscarJavierAnz2) November 7, 2026

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