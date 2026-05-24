Lesslie Polinesia enfurece por la filtración del rostro de su hija | VIDEO

Lesslie Polinesia enfurece por la filtración del rostro de su bebé

Lesslie Polinesia no se reservó sus opiniones frente a la reciente filtración del rostro de su hija Alquimia, quien nació a finales de diciembre del 2023 y cuya identidad ha buscado proteger junto con el resto de la familia de creadores de contenido.

Y es que en todos los videos donde sale la hija de Lesslie Polinesia desde su nacimiento, los creadores de contenido han sido los primeros encargados en mantener en privado el rostro y otros detalles privados de la pequeña como una cuestión de seguridad.

Cada vez son más las celebridades que buscan cubrir el rostro de sus hijos, pues consideran que de este modo ellos pueden tener una vida más segura y alejada del foco mediático, aunque esto provoca que otras personas se esmeren más en conseguir dichas imágenes.

Lesslie Polinesia reacciona a las filtraciones de su hija

A pesar de los esfuerzos de la familia, en una que otra ocasión ha llegado a filtrarse el rostro de la pequeña. Ahora, la influencer ha reaccionado visiblemente molesta por estas faltas a su privacidad.

“Si duele, molesta mucho”, comenzó la creadora de contenido. “Yo (llevo) desde hace 15 años comparto mi vida y poder compartir esa parte de mi como mamá es tener esta seguridad para ella (al mostrar su cara) y que lo filtren es doloroso”, agregó.

También comentó que las filtraciones hacen que se replanteé la idea de mostrar a la niña en los videos, pues hasta ahora lo ha hecho buscando siempre censurar la cara de la menor. “Ya no me quedo con ganas de seguir compartiendo esta parte de mi hija”, contó.

Leslie Polinesia expresó su molestia por la filtración de la carita de su bebé Alquimia 😳💥



Además, confesó que le gustaría formar parte de #MasterChefMx 24/7, así como lo hizo su hermano Rafa Polinesio 👀👨🏻‍🍳✨#VLAFinDeSemana 💫

Sábado y domingo, 9:00 a.m. por #AztecaUNO

EN… pic.twitter.com/B7SePlTXlX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 24, 2026

La creadora de contenido reflexionó también sobre cómo ha cambiado su vida a través de los últimos años desde que se enteró que sería mamá en el año 2023, una noticia que supo llevar en silencio y que la han transformado en una nueva mujer.

Sobre sus comentarios, las redes sociales se dividieron. Algunos defendieron el derecho de la hija de Lesslie de privacidad, mientras que otros criticaron a la influencer por mostrar parcialmente a la pequeña en sus redes sociales, al asegurar que eso ya iba en contra de la privacidad de la menor.

Te dejamos algunos de los comentarios en torno a la reacción de Lesslie Polinesia por la filtración del rostro de su hija Alquimia: