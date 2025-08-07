La polémica de Lesslie Polinesia y Bryan SKabeche en la que acusan a Carolina Díaz de ser la amante

Los influencers Lesslie Polinesia, Bryan SKabeche y Carolina Díaz están en una polémica por un triángulo amoroso, en el que se destapó que Lesslie y Bryan eran novios cuando estaban en su apogeo en redes sociales y presuntamen la relación terminó porque Carolina Díaz era “fan de su relación”, eso quiere decir que ella le habría quitado el novio a Lesslie Polinesia.

Todo comenzó porque en redes sociales se filtró una carta en el que Bryan le declara su amor a Lesslie, además de la carta hay un documento de Prezi, una antigua aplicación para hacer presentaciones, en la que había más pruebas de que los influncers fueron novios, ya que en esta presentación también había fotos de los youtubers besándose.

En redes sociales se filtraron las fotografías en las que aparecían Lesslie y Bryan en situaciones de pareja, abrazándose, besándose y acompañan las imágenes con tiernos mensajes como “Te amo”.

Fotos de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche cuando eran novios ı Foto: Redes sociales

Los fans siempre pensaron que entre ellos había algo más que amistad, pero los influencers lo negaron siempre, hasta que en un reciente video Lesslie habló de una relación pasada en la que dijo que su entonces novio tenía una mejor amiga con la que él juraba que nada que ver.

Sin embargo, la Polinesia dijo que su novio se iba de viaje con ella y pues al final si fue todo que ver con ella.

Los fans empezaron a atar cabos y tras las fotos y cartas que se difundieron en redes, los usuarios aseguraron que se trataba de Bryan SKabeche y Carolina Díaz.

Otros influencers se pronunciaron, por ejemplo, Lizbeth Rodríguez contó que Lesslie le hizo preguntas a Carolina Díaz de cómo era su relación con Bryan, pero que Carolina nunca dijo nada. Aseguró que Carolina no ha tenido problema en andar con otros hombres que tenían novias o esposas.

Bryan SKabeche sale a defenderse de la polémica

Después de varios días de polémica, Bryan Skabeche salió a dar declaraciones, el creador de contenido publicó un video en el que señala que la relación entre él y Lesslie fue muy bonita y que ambos decidieron mantener su relación en privado, aseguró que él sabe perfectamente quien filtró la información y que lo hizo con toda la intención de herir y tirarte hate a su actual novia.

Pidió a los usuarios respeto para su familia y para su actual pareja, pues dijo que ninguna de estas personas está involucrada en el escándalo y pide que ya no le hagan malos comentarios a su novia, pues aseguró que cuando él comenzó a andar con Carolina Díaz ya había pasado mucho tiempo de que él y Lesslie habían terminado.

Sin embargo, los fans no lo creen y dividen opiniones, los seguidores de Lesslie acusan a Carolina Díaz de ser como Ángela Aguilar, una roba novios, mientras que los fans de Bryan le piden a la Polinesia que salga a dar declaraciones para evitar que le sigan tirando hate a la joven.