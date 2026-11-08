¿Quién es Tony Aguirre de La Mansión VIP 2? Edad, esposa, nombre real

Tony Aguirre es uno de los participantes de la nueva edición de La Mansión VIP, por lo que lanzó un mensaje a sus seguidores para que estos mostraran su apoyo durante su participación en el reality de internet.

Por medio de sus redes sociales, Tony Aguirre le dijo a sus fans que prepararan “la botana y las heladas que esto va ser épico”, además, pidió que le mostraran su apoyo durante su participación.

En su video se muestra sentado en un sillón y rodeado de varias maletas, y dijo que ya se dirigía al interior de donde se llevará a cabo La Mansión VIP 2, en donde hará “fiestones”, por lo que pidió a sus seguidores que no lo dejaran morir solo.

También les solicitó que compartan todos los videos que salieran de él para que tanto su nombre como su cara estén presentes en todas las redes sociales; además, dijo que su cuenta estará a cargo de su equipo.

¿Quién es Tony Aguirre?

El nombre real del cantante y compositor Tony Aguirre se encuentra totalmente reservado y lejos del conocimiento público, pues este no ha compartido su nombre de manera oficial debido a que decidió crear un personaje sin involucrar su identidad personal.

Tony Aguirre nació en 1991, por lo que actualmente tiene 35 años de edad, y comenzó su carrera musical desde el 2008, lejos del género con el que es conocido actualmente, pues en el regional mexicano únicamente cuenta con una experiencia de tres años.

El cantante es originario de Ciudad Obregón, Sonora, y está casado con Christéll Parra, a quien logró enamorar luego de que lo rechazara en dos ocasiones antes de que comenzaran una relación sentimental.

Entre las canciones más conocidas de Tony Aguirre se encuentran:

La Llamada De Mi Ex

Sigo Aquí

El Gavilán

Manzana En El Mapa

La Pobreza Buena

Cuando no Estás Conmigo

Además, este es coautor de varias canciones populares en el género regional mexicano como El Búho, El H, y Me Metí en el Ruedo de Luis R. Conriquez; Malas Rachas de Dareyes de la Sierra, Luis R. Conriquez; y El Fresa de Los Tucanes De Tijuana y Luis R. Conriquez.

Además de ser un cantante y compositor, Tony Aguirre también se ha dedicado a ser creador de contenido, pues en plataformas como YouTube ha compartido su proceso musical, vlogs y entrevistas en formato videopodcast.

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