La Mansión VIP, el reality creado por HotSpanish, regresa este fin de semana con una segunda temporada que seguramente estará llena de polémicas, estrategias y convivencia extrema.
Tras el éxito de su primera entrega, que se estrenó en abril de este año, el programa volverá a reunir a un grupo de creadores de contenido y personalidades de Internet, quienes deberán convivir bajo el mismo techo frente a los ojos del público.
El gran estreno se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas a través de HotSpanish Vlogs, mientras que a las 23:00 horas se realizará la primera votación de la temporada. Los participantes buscarán conquistar el premio final y convertirse en el último habitante de La Mansión VIP; descubre quiénes son los famosos confirmados.
La Mansión VIP 2: Ellos son todos los participantes confirmados
Este domingo 8 de noviembre inicia la segunda temporada de La Mansión VIP y, hasta el momento, se han revelado las identidades de 10 de los 16 participantes del reality show. Ellos son:
- Karely Ruiz, modelo y creadora de contenido de Monterrey
- Itatí López, creadora de contenido de mexicoestadounidense
- Tony Aguirre, intérprete de regional mexicano y compositor originario de la ciudad de Obregón, Sonora
- João Ferreira, creador de contenido brasileño
- Edwin Mendoza, creador de contenido de Nuevo León
- Paolita Suárez, creadora de contenido de León, Guanajuato, amiga de Wendy Guevara e integrante de Las Perdidas
- Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, creadora de contenido, empresaria y mamá de Poncho de Nigris
- Cintia Cossio, creadora de contenido y empresaria colombiana
- Rod Contreras, creador de contenido de Mazatlán, Sinaloa
- Bellakath, cantante, compositora, productora de reguetón y licenciada en Derecho por la UNAM, originaria de CDMX
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