La Mansión VIP, el reality creado por HotSpanish, regresa este fin de semana con una segunda temporada que seguramente estará llena de polémicas, estrategias y convivencia extrema.

Tras el éxito de su primera entrega, que se estrenó en abril de este año, el programa volverá a reunir a un grupo de creadores de contenido y personalidades de Internet, quienes deberán convivir bajo el mismo techo frente a los ojos del público.

El gran estreno se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas a través de HotSpanish Vlogs, mientras que a las 23:00 horas se realizará la primera votación de la temporada. Los participantes buscarán conquistar el premio final y convertirse en el último habitante de La Mansión VIP; descubre quiénes son los famosos confirmados.

La Mansión VIP 2: Ellos son todos los participantes confirmados

Este domingo 8 de noviembre inicia la segunda temporada de La Mansión VIP y, hasta el momento, se han revelado las identidades de 10 de los 16 participantes del reality show. Ellos son:

Karely Ruiz, modelo y creadora de contenido de Monterrey modelo y creadora de contenido de Monterrey

Itatí López, creadora de contenido de mexicoestadounidense

Tony Aguirre, intérprete de regional mexicano y compositor originario de la ciudad de Obregón, Sonora

João Ferreira, creador de contenido brasileño

Edwin Mendoza, creador de contenido de Nuevo León

Paolita Suárez, creadora de contenido de León, Guanajuato, amiga de Wendy Guevara e integrante de Las Perdidas

Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, creadora de contenido, empresaria y mamá de Poncho de Nigris

Cintia Cossio, creadora de contenido y empresaria colombiana

Rod Contreras, creador de contenido de Mazatlán, Sinaloa

Bellakath, cantante, compositora, productora de reguetón y licenciada en Derecho por la UNAM, originaria de CDMX

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