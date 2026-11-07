Reality show

La Mansión VIP 2: Ellos son todos los participantes confirmados

16 creadores de contenido y personalidades de Internet forman parte de la segunda temporada del programa de HotSpanish; sólo uno logrará conquistar el premio final

La Mansión VIP 2
La Mansión VIP 2 Foto: IG lamansionvipmx/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

La Mansión VIP, el reality creado por HotSpanish, regresa este fin de semana con una segunda temporada que seguramente estará llena de polémicas, estrategias y convivencia extrema.

Tras el éxito de su primera entrega, que se estrenó en abril de este año, el programa volverá a reunir a un grupo de creadores de contenido y personalidades de Internet, quienes deberán convivir bajo el mismo techo frente a los ojos del público.

El gran estreno se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas a través de HotSpanish Vlogs, mientras que a las 23:00 horas se realizará la primera votación de la temporada. Los participantes buscarán conquistar el premio final y convertirse en el último habitante de La Mansión VIP; descubre quiénes son los famosos confirmados.

La Mansión VIP 2: Ellos son todos los participantes confirmados

Este domingo 8 de noviembre inicia la segunda temporada de La Mansión VIP y, hasta el momento, se han revelado las identidades de 10 de los 16 participantes del reality show. Ellos son:

  • Karely Ruiz, modelo y creadora de contenido de Monterrey
  • Itatí López, creadora de contenido de mexicoestadounidense
  • Tony Aguirre, intérprete de regional mexicano y compositor originario de la ciudad de Obregón, Sonora
  • João Ferreira, creador de contenido brasileño
  • Edwin Mendoza, creador de contenido de Nuevo León
  • Paolita Suárez, creadora de contenido de León, Guanajuato, amiga de Wendy Guevara e integrante de Las Perdidas
  • Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, creadora de contenido, empresaria y mamá de Poncho de Nigris
  • Cintia Cossio, creadora de contenido y empresaria colombiana
  • Rod Contreras, creador de contenido de Mazatlán, Sinaloa
  • Bellakath, cantante, compositora, productora de reguetón y licenciada en Derecho por la UNAM, originaria de CDMX

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